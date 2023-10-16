«Эконива» заторговала из Воронежа

Вчера группа «Эконива» Штефана Дюрра запустила на Национальной товарной бирже (НТБ), которая входит в группу Московской биржи (MOEX), торги сырым молоком и молочными продуктами. Компания успешно продала 720 т молока и 100 т сливочного масла суммарно за 88,5 млн руб., а товарный аукцион на сухое обезжиренное молоко не состоялся. Базисом поставки сырого молока стали фермы в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области. В «Экониве» считают первые результаты успешными и намерены продолжать проведение торгов, чтобы сделать более предсказуемыми цены на рынке сырого молока. Эксперты отмечают, что торговля через биржу повышает прозрачность рынка, а индикативы могут использоваться для бенчмаркинга не только внутри страны, но и на территории ЕАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежские комплексы «Эконивы» готовы поставлять биржевым покупателям по 24 тонны сырого молока в день

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежские комплексы «Эконивы» готовы поставлять биржевым покупателям по 24 тонны сырого молока в день

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На НТБ вчера завершились первые товарные онлайн-аукционы по продаже группой «Эконива» сырого молока, сливочного масла и сухого обезжиренного молока. Организатором выступила одна из торговых структур группы — ООО «Эконива-Семена».

Наибольший интерес представляли первые в стране торги по продаже сырого цельного коровьего молока. Базисом поставки были выбраны животноводческие комплексы в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области; отгрузки предполагаются в автотранспорт покупателя в течение 30 дней равномерными партиями по 24 т в день. На аукцион был выставлен один лот в 720 т сырого молока по стартовой цене 38 тыс. руб. за тонну. Было подано две заявки, договор заключен на 28,5 млн руб. (39,6 тыс. руб. за тонну) без НДС.

В качестве базиса поставки по сливочному маслу и сухому обезжиренному молоку выступала площадка партнера «Эконивы», расположенная в Тульской области. На аукционы по сливочному маслу (82,5%, с НДС) были сформированы пять лотов по 20 т каждый. На торги заявилось два участника; заключен один договор на 60 млн руб. на весь предложенный объем (600 тыс. руб. за тонну). В то же время торги по продаже сухого обезжиренного молока (1,5%, с НДС) не состоялись. Речь шла о 10 лотах по 20 т каждый; стартовая цена составляла 180 тыс. руб. за тонну.

О планах запустить биржевые торги сырьем глава «Эконивы» Штефан Дюрр заявил в январе нынешнего года. «Мы понимаем: если на бирже будет оборот даже порядка 1 тыс. т сырого молока в сутки (это не огромный объем), то такие торги могут давать рынку какой-то индикатив по ценам»,— говорил тогда господин Дюрр на съезде «Союзмолока» (цитата по Milknews.ru). К концу сентября группа определила основные условия продажи продукции, включая базисы поставок, а НТБ как организатор утвердил правила проведения торгов и зарегистрировал их в Банке России.

Первый аукцион был назначен на 2 октября, но впоследствии перенесен из-за неготовности компаний-партнеров (впервые проходивших регистрацию на НТБ): в «Экониве» стремились расширить круг потенциальных участников.

«В отличие от рынка готовой молочной продукции, рынок сырого молока подвержен очень высокой волатильности. Это сильно затрудняет прогнозируемость в бизнесе. Запуск регулярных торгов на товарных аукционах — важный шаг к формированию простого и прозрачного ценового индикатора на рынке сырого молока и продуктов его переработки,— сказал господин Дюрр.— Данный механизм позволит сделать его более предсказуемым и, соответственно, стабильным, что пойдет на пользу не только производителям и переработчикам молока, но самое главное — потребителям».

По словам директора НТБ Никиты Захарова, развитие торгов новыми товарами и рост ликвидности «в перспективе позволят начать расчет соответствующих биржевых индикаторов, которые могут быть удобным ориентиром для участников рынка и государства, а также стать базовым активом для производных финансовых инструментов хеджирования и управления ценовыми рисками».

Вчера вечером в «Экониве» сообщили «Ъ-Черноземье», что «очень довольны итогами первого дня биржевых товарных аукционов — особенно в категории сырого молока, которая является основной для компании»: «Мы намерены активно продолжать работу с данным инструментом».

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что в союзе видят у использования биржевых инструментов для торговли молочными продуктами «большой потенциал»: «Россия становится экспортно ориентированной страной, и нам важно иметь индикативы на ключевые биржевые товары. Эти индикативы могут быть использованы для бенчмаркинга как внутри страны, так и на территории ЕАЭС. Кроме того, торговля через биржу делает рынок более прозрачным, что важно с учетом огромной российской территории и все еще довольно низкой консолидации сектора».

Олег Мухин