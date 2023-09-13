«Эконива» решилась на сладкое

Группа «Эконива» Штефана Дюрра после трехлетнего простоя запускает завод «Белсахар» в Курской области, который в 2018 году приобрела вдобавок к прилегающим сельхозземлям агропромышленной компании «Конек-Горбунок». Группа была готова продать свой единственный сахарный актив, но не сделала этого, а после улучшения конъюнктуры на рынке сахара решила засеять часть семеноводческих площадей сахарной свеклой и запустить завод, учитывая потребности животноводства в побочных продуктах переработки. Собеседники «Ъ-Черноземье» оценивают объем вложений в перезапуск в «сотни миллионов рублей», но говорят о необходимости еще более масштабных инвестиций для выхода на экономическую эффективность: в противном случае группа будет вынуждена компенсировать заводу убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Эконива» может продать курские активы по переработке сахарной свеклы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Эконива» может продать курские активы по переработке сахарной свеклы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что завод «Белсахар» возобновляет работу в сельхозсезоне 2023/2024 годов, «Ъ-Черноземье» рассказали в «Экониве». Переработка свеклы должна начаться во второй декаде сентября.

Завод «Белсахар» был основан более 160 лет назад графом Константином Клейнмихелем. В советские годы до реконструкции в 1980 году перерабатывал 800 т в сутки, затем — 1,5 тыс. т. К 2019 году проектная мощность предприятия выросла до 2,1 тыс. т свеклы в сутки (часть сырья выращивалась на полях «Эконивы»), что позволяло производить 400 т сахарного песка в сутки. По данным Kartoteka.ru, ООО «Белсахар» было зарегистрировано в 2016 году, уставный капитал — 665 млн руб. Выручка компании в 2022 году составила 4,3 млн руб. (годом ранее — 157 тыс. руб.), убыток — 82,2 млн руб. (80,7 млн руб.).

Мощность предприятия — переработка 2050 т сырья с получением 300 т сахара в сутки. Более 60% сырья будет поставляться с полей курского подразделения «Эконивы» — «Защитного»: под сахарную свеклу отведено 2,7 тыс. га в Щигровском и Солнцевском районах. Ее уборка ведется с 10 сентября. Также «Эконива» планирует принимать на переработку урожай других курских сельхозпроизводителей — соответствующие договоренности уже достигнуты. Готовый сахар будет фасоваться в мешки по 50 кг и реализовываться оптом на внутреннем рынке.

Завод в поселке Коммунар Беловского района Курской области был приобретен «Эконивой» вместе с прилегающими сельхозземлями в 2018 году, после чего компания использовала земельные активы под семеноводство, но не перезапускала предприятие. Вчера в «Экониве» объяснили „Ъ“ задержку с запуском завода высокой рентабельностью семян зерновых в этот период и низкой — сахарной свеклы: «Это существенно влияло на севооборот в последние два-три года, делая экономически нецелесообразным запуск сахарного завода. В прошлом году ситуация изменилась, и компанией было принято решение запустить завод в связи с привлекательностью сахарной свеклы для хозяйств группы, а также для улучшения севооборота».

В «Экониве» планируют отгружать сахар сторонним потребителям, а побочные продукты производства — жом и мелассу — своим животноводческим подразделениям. При этом представитель группы подчеркнул, что производство сахара остается для компании непрофильным бизнесом.

«Эконива» уже провела на заводе модернизацию для повышения эффективности работы и качества продукции, рассказали „Ъ“ в группе: «Специалисты осуществили капитальный ремонт котельной — в частности, были заменены экономайзер газового котла, турбины и стальной корпус газовой печи. Также отремонтированы диффузионный аппарат, свеклорезки, буртоукладочные машины и жомовый пресс. Кроме того, заменены загрузочные шахты, проведены пусконаладочные работы на пресс-камерных фильтрах, для которых были закуплены новые контроллеры и модули. Также на заводе установлены новые насосы и мешкозашивочные машинки». Объем инвестиций в модернизацию в компании предпочли не раскрывать. В сезон на заводе будет работать около 330 человек.

В октябре 2020 года глава «Эконивы» Штефан Дюрр говорил «Ъ-Черноземье», что из-за непрофильного для группы характера завода (фактически он достался «в нагрузку» к земле) «Эконива» сразу после получения контроля над предприятием «была готова его продавать». «Пока покупателя, который предложил бы нам адекватные условия, мы не нашли. На данный момент обсуждаем продажу с разными заинтересованными компаниями»,— пояснял господин Дюрр. Тогда собеседники «Ъ-Черноземье» на рынке говорили, что предприятием интересовались «Щелково Агрохим» и производители кормов, но до сделки не дошло.

В администрации Беловского района рассказывали, что в сезоне 2019/2020 «Эконива» переработала на предприятии около 220 тыс. т свеклы, но спустя год на фоне перепроизводства сахара в России и падения цен запускать завод не стала.

С момента приобретения «Эконивой» «Белсахара» на российском рынке происходили существенные колебания. В ноябре 2019 года Минсельхоз поручил уменьшить в 2020 году площади под сахарной свеклой на 15% из-за низких цен после рекордного урожая (это привело к остановке ряда предприятий). В 2020 году неблагоприятная погода снизила урожайность, и цены на сахар начали восстанавливаться. В конце 2020-го после критики роста цен президентом Владимиром Путиным производители и ритейлеры договорились зафиксировать отпускную стоимость сахара на уровне 36 руб. за 1 кг, розничную — 46 руб. за 1 кг.

Действие соглашения закончилось 1 июня 2021-го. А сезон 2021/2022 был не самым удачным для российских производителей, сказал собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из крупных холдингов. По его словам, перезапуск сахарного завода после нескольких лет простоя требует «сотен миллионов рублей».

По данным Росстата, средняя потребительская цена килограмма сахара-песка в России в 2019 году составляла рекордно низкие за семь лет 31,6 руб., в 2020-м — 50,2 руб., в 2021-м — 55,8 руб., в 2022-м — 64 руб. Аналитики портала sugar.ru считают, что сейчас «много факторов говорят за рост» оптовых цен на сахар в ближайшей перспективе: «Это и рекордно высокие мировые цены на сахар и сахар-сырец, и падающий рубль». В августовской отчетности Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН говорится об «умеренном росте индекса цен на сахар» на фоне растущей обеспокоенности по поводу воздействия климатического феномена Эль-Ниньо на посевы сахарного тростника, а также малого количества осадков и постоянной сухой погоды в крупном производителе — Таиланде.

По сведениям Института конъюнктуры аграрного рынка, в прошлом сезоне (август 2022 — июль 2023 годов) в России было произведено около 6,2 млн т свекловичного сахара, из сырца получено 38 тыс. т. Объем потребления составлял 5,8 млн т, экспорт — 335 тыс. т, импорт белого сахара — 193 тыс. т, запасы на конец сезона — 1,19 млн т. В новом сезоне, согласно оценке ИКАР, производство свекловичного сахара может превысить 6,5 млн т.

Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов напоминает, что «Белсахар» — маломощный завод: «Даже полноценный ремонт и запуск — непростая задача. А для повышения эффективности предприятия необходимы сушка, гранулирование и силосование жома, который востребован в животноводстве в качестве корма. Этот завод и ранее не входил в число лучших (хотя и функционировал почти без перерывов), и для его эффективной работы нужны серьезные вложения. В противном случае маржинальность предприятия, пусть и небольшого, придется обеспечивать за счет других структур холдинга».

Господин Иванов напомнил, что с сезона 2016/2017 Россия (впервые за историю отечественного свекловодства) живет в эпоху перепроизводства сахара, при этом о масштабном экспорте речи не идет из-за требований к качеству продукции и упаковки, сложностей логистики, соотношения внутренних и мировых цен: «В таких условиях будет обостряться проблема экономической эффективности: неэффективные заводы будут закрываться».

Олег Мухин