Банкоматы не успевают за деньгами

ЦБ планирует до конца года ввести в обращение банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. нового образца. Между тем эксперты считают, что к их приему готовы только около 40% российских банкоматов. По мнению участников рынка, в нынешних условиях введение новых купюр может привести к всплеску мошенничества и технических сбоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Банк России планирует в этом году объявить о запуске в обращение двух модернизированных номиналов — 1 тыс. и 5 тыс., сообщил в интервью телеканалу РБК гендиректор Гознака Аркадий Трон. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. будут введены в обращение в 2023 году, 500 руб.— в 2024 году, 10 и 50 руб.— в 2025 году. «Модернизированные банкноты номиналом 100 руб., представленные в 2022 году... уже постепенно вводятся в оборот, заменяя ветхие»,— уточнили в Банке России.

По оценке вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, сегодня банковская инфраструктура в среднем на 70–75% готова к приему новых сторублевок, но это не значит, что ее можно быстро адаптировать и под банкноты 1 тыс. и 5 тыс. руб. «У каждой купюры есть образ, который прошивается в распознающем денежный знак оборудовании, если для прошивки образа новых банкнот 100 руб. приезжали иностранные специалисты, которые производят это оборудование, то для прошивки новых образов их опять придется вызывать»,— поясняет эксперт.

Если российским банкам удалось получить программное обеспечение, с помощью которого можно «прошить» образы, все получится «несколько быстрее», однако в любом случае нужно не менее полугода, полагает Алексей Войлуков.

Сегодня только 40% российских банкоматов могут принимать новые банкноты, утверждает собеседник “Ъ” на банковском рынке. «С приемом банкнот 100 руб. ситуация чуть лучше, потому что образ купюры удалось получить для устройств одного из ушедших из России брендов по параллельному импорту. Но для новых банкнот так не выйдет. Если их запустят в 2023 году, то большинство банкоматов будет только выдавать купюры, но не принимать»,— говорит он.

Между тем адаптация банкоматов к новым купюрам лишь часть проблемы, и притом не главная, уточняют участники рынка. «Самое важное — это готовы ли к распознаванию новых банкнот счетно-сортировальные машины, в том числе у самого ЦБ, поскольку именно с их помощью определяют фальшивки и удаляют их из оборота»,— подчеркнул собеседник “Ъ” из числа банкиров. Машины определяют, сколько банкнот какого номинала инкассировано, сколько уничтожено, сделать это все вручную нереально, говорит источник “Ъ”: «В ЦБ стоят комплексы немецкой фирмы Giesecke & Devrient, заменить их так просто не получится, поскольку это уникальные комплексы, которые производятся штучно на заказ, под них специально строится помещение, у них производительность 40 банкнот в секунду». Гознак, по его словам, несколько лет назад сообщал, что начал выпускать счетно-сортировальные машины «Барс-5» «средней производительности» с возможностью производства до десяти устройств в год.

В ЦБ уточнили, что установка отечественного программного обеспечения на оборудование банков и торгово-сервисных предприятий «практически завершена» — для отечественной техники адаптированы практически 100% счетно-сортировальных и депозитных машин, по импортному оборудованию «работы продолжаются». На конец прошлого года в России насчитывалось более 170 тыс. банкоматов, и 60% из них, по оценке АБР, приходилось на устройства американских NCR и Diebold Nixdorf.

Эксперты не понимают, зачем при наличии таких технических проблем именно сейчас вводить в обращение банкноты нового образца. Как отмечает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, обычно ввод новых купюр связан с совершенствованием способов подделки или плановой заменой технологий и материалов. Между тем, по данным Банка России, в первом квартале 2023 года в РФ было обнаружено 3018 поддельных денежных знаков, что на 62,88% меньше год к году.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров согласен, что «ситуация явно не требует срочного внедрения новых банкнот». Однако, отмечает он, «KPI надо выполнять, да и Гознак выпускает деньги не на безвозмездной основе». В результате в процессе ввода новых купюр эксперты ожидают всплеска мошеннических операций и сбоев недонастроенных валидаторов банкоматов.

Максим Буйлов