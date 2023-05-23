В банкоматы загрузили корейское

Российский банковский рынок может рассчитывать на импортозамещение в критически важной банкоматной сфере. С начала месяца объявлено о начале деятельности двух заводов по производству банкоматов, их заявленные мощности должны покрыть потребности российских банков в обновлении парка. Впрочем, открытыми остается вопрос, насколько новые банкоматы можно будет считать полностью российскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Меньше чем за месяц два российских производителя банкоматов вывели свою продукцию на рынок. В понедельник, 22 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московская группа компаний BFS наладила серийный выпуск российских банкоматов. В конце апреля банк ВТБ объявил, что поставил в Москве и области пилотную партию банкоматов производства российской компании САГА.

До начала крупномасштабного санкционного давления на Россию отечественные банки предпочитали покупать банкоматы американских и европейских марок — NCR, Wincor Nixdorf, Diebold. В 2022 году банкам пришлось перестраиваться на работу с китайскими и корейскими производителями, а также искать возможности импортозамещения и в этой области.

Как указывается на сайте мэра Москвы, у BFS уже есть предзаказ на 7 тыс. банкоматов, а мощности предприятия составляют до 15 тыс. банкоматов в год. Там отмечается, что продукция предприятия уже сейчас на 80% состоит из компонентов российского производства и планируется, что эта доля будет расти. «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании САГА сообщал, что предприятие сможет выпускать около 25 тыс. аппаратов в год.

По данным ЦБ, в настоящее время в России используется более 170 тыс. банкоматов. По оценке участников рынка, в год заменяется около 10% парка. Таким образом, мощностей только этих двух компаний хватит для удовлетворения спроса банков. При этом, по сведениям “Ъ”, сегодня есть и другие компании, тестирующие российские банкоматы и планирующие выйти на этот рынок. В частности, в конце прошлого года банк «Тинькофф» объявил об установке банкомата собственного производства, полностью спроектированного и собранного в России.

Как рассказал “Ъ” гендиректор группы компаний BFS Артем Жилонов, в прошлом году компания представила первый российский банкомат BFS, разработала линейку устройств из четырех моделей. «Одной из ключевых задач для нас была организация полного цикла серийного производства российских банкоматов — начиная с концепта, разработки конструкторской документации, уникального дизайна, российского программного обеспечения и заканчивая производством комплектующих, сборкой и тестированием готовых устройств»,— сообщил он.

Как пояснил “Ъ” источник на банковском рынке, основная проблема создания полностью российского банкомата — отсутствие производства валидаторов (модуля распознавания и обработки купюр). Невозможность настроить валидаторы американских банкоматов на прием новых купюр Банка России заставляет банки заменять их китайскими и корейскими аппаратами, отмечает собеседник “Ъ”.

По словам источника “Ъ”, в банкоматах САГА используется корейский валидатор, а в BFS — китайский. Как рассказали “Ъ” в BFS, наладить производство российских валидаторов планируется к 2026 году. Кроме того, по словам собеседника “Ъ”, близкого к проекту BFS, банкоматы работают на процессоре российской разработки «Эльбрус 8СВ» (технология производства 28 нм, в РФ нет фабрик, способных выпускать микроэлектронику по этой норме). Источник “Ъ” на рынке электроники добавляет, что сейчас дефицита этих процессоров нет.

Как считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, полную локализацию на первом этапе будет проблематично обеспечить, поскольку часть электронных компонентов придется получать неофициально. При этом председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что термин «локализация» применительно к банкомату, российскому или зарубежному, всегда ограничен — в любом случае там есть комплектующие от разных производителей. «В нашем случае это в первую очередь Китай и Корея»,— поясняет он. По его мнению, сам факт сборки и использования местного программного обеспечения полезен, поскольку может положительно повлиять на цену банкомата, особенно если государство поддержит это направление с точки зрения налогообложения и тарифов на растаможивание комплектующих.

Максим Буйлов, Никита Королев