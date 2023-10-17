Дворцовый переворот

Комитет по культуре Санкт-Петербурга намерен изменить правила выступлений на Дворцовой площади для «уличных артистов». Поправки коснутся продолжительности выступлений: один музыкант сможет играть возле Александровской колонны не более пяти дней подряд и не более трех часов в день. Менять правила комитет решил после того, как одни музыканты обвинили других в «захвате» центральной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Изменения будут внесены в распоряжения комитета по культуре, рассказали в пресс-службе ведомства. О том, что Смольный готовит поправки, ранее говорил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

На Дворцовой площади две точки возле Александровской колонны: в сторону Дворцового проезда и в сторону Певческого моста. По текущим правилам один артист может занять место на тридцать дней на весь период «работы» локации: на площади с 10:00 до 22:00. Если правила изменят, то играть на этих точках можно будет только пять дней подряд и не более трех часов в день. В комитете отмечают, что «афиша выступлений уличных артистов на Дворцовой площади станет разнообразнее». Изменения вступят в силу до конца этого года. Сохранится ли обязательный тридцатидневный перерыв и изменится ли время для подачи заявки, в комитете не ответили.

В сентябре Дворцовая стала точкой раздора для уличных музыкантов. Одни артисты обвинили других в «захвате» центральной площади. По словам уличного музыканта, выступающего под псевдонимом Саша Джемующий, один артист бронирует точку на месяц и в течение тридцати дней чередуется со своими знакомыми. Остальные желающие попасть на Дворцовую не могут. «На площади все время заняты две точки, но используется только одна. Вторая занята людьми, которые вообще не имеют ничего общего с уличной музыкой»,— утверждает господин Джемующий. На площади, по мнению исполнителей, отсутствует ротация.

После публикаций в СМИ на скандал обратил внимание комитет по культуре. Чиновники отметили, что «при поступлении заявок на пересекающиеся даты приоритет отдается первому зарегистрированному обращению» и что некоторые заявки поступают в комитет с «фактическими ошибками». Однако «соблюдение правил на главной площади города» все же проверить пообещали.

Господин Джемующий предполагает, что менять правила на Дворцовый Смольный решил после разразившегося конфликта. По мнению музыканта, ротация необходима на всех локациях. При этом он считает, что ставить ограничения по количеству дней не нужно: артисты должны сменять друг другу ежедневно.

Депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок уверен, что изменения, предложенные комитетом по культуре, положительно скажутся на выступлениях артистов на площади. Однако парламентарий отмечает, что сейчас необходимо увеличить количество мест для выступлений в центре города. О нехватке мест говорят и сами музыканты.

Фракция «Яблоко» уверена, что необходимо менять процесс согласования выступлений. «Надо вводить московскую систему: открытый реестр, где каждый музыкант может посмотреть на сайте свободное место, написать, что он его "забивает", и выходить и выступать без всяких разрешений»,— прокомментировал депутат партии Борис Вишневский.

Надежда Ярмула