Бронь душит ротацию артистов

Новые правила выступлений для уличных музыкантов потребуют изменения. Об этом «Ъ-СПб» сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, комментируя итоги сезона. Среди явных проблем, которые музыканты предлагают заново обсудить,— ограниченное количество мест для выступлений и несправедливая система бронирования, позволяющая занять одну локацию на период до одного месяца. Вместе с тем в Смольном отмечают существенное сокращение жалоб на громкую уличную музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Закон об уличных музыкантах (полное название — «Об организации и проведении уличных выступлений в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”») петербургские депутаты приняли в декабре прошлого года. Инициатором регулирования этой сферы стал губернатор города Александр Беглов. Еще на стадии обсуждения законопроект вызвал активные споры: парламентарии в его оценке разошлись, а музыканты говорили о необходимости доработки инициативы.

Несмотря на протест представителей индустрии и критику от некоторых партий, 14 декабря 2022 года новый закон был окончательно принят, а 1 мая 2023 года — вступил в силу. В начале апреля Александр Беглов подписал постановление, которое в том числе регламентирует порядок согласования выступлений.

Сыграть в любой точке города, начиная с мая, официально нельзя. Сейчас, по данным комитета по культуре, в Петербурге более 150 точек, где петь и танцевать можно легально. Все они обозначены на карте на портале «Культура Петербурга». Места разбросаны по всему городу — часть из них находится в отдаленных от центра районах.

Конкурсный отбор отсутствует: точку занимает тот, кто зарегистрировался раньше. Забронировать одно место можно максимально на 30 дней; «тихое» (без использования звукоусиливающего оборудования.— «Ъ-СПб») — на 14 дней. При этом повторно выступить на том же пространстве артист сможет после тридцатидневного перерыва. «Как правило, организаторы пользуются своим правом и выбирают все 30 дней в “громких” местах или 14 дней в “тихих”»,— рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе комитета по культуре. Особой популярностью среди артистов, по данным комитета, пользуются локации в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районе: например, стрелка Васильевского острова, сад Зимнего дворца, Таврический сад, Ново-Манежный сквер и Дворцовая площадь.

По данным правительства, с 1 июля по 31 августа через портал госуслуг поступило более 500 заявок на выступления. Число жалоб и обращений от горожан и организаций, а также от самих артистов после вступления закона в силу, по информации комитета по культуре, «кратно снизилось». «С 1 мая по 18 сентября в комитет поступило две жалобы на уличных музыкантов. В прошлом году обращений от недовольных жителей было более 30»,— рассказали в пресс-службе комитета по культуре.

За нарушение закона предусмотрены штрафы: для физлиц от 1,5 до 5 тыс. рублей, для ИП — от 30 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тыс. рублей. В Смольном утверждают, что в этом сезоне упор сделали на разъяснительную работу, а система штрафов и наказаний «никогда не была ядром новых правил». Всего с 1 мая по 31 августа уполномоченными должностными лицами комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности было составлено 68 административных протоколов, сообщает комитет по культуре. Отмечается, что по части протоколов были вынесены предупреждения, а не штрафы.

«Город и артисты получили прозрачную систему бронирования, понятные правила проведения выступлений и список конкретных точек, разделенных по степени допустимой громкости»,— прокомментировал «Ъ-СПб» вице-губернатор города Борис Пиотровский. При этом Смольный планирует редактировать постановление правительства. Господин Пиотровский рассказал «Ъ-СПб», что по итогу сезона в документ будут внесены изменения, но конкретикой не поделился.

О необходимости изменений говорят и в парламенте города. Депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок считает, что необходимо увеличить количество мест для выступлений и создать возможность для ротации музыкантов на популярных локациях. «Также мы ждем создания онлайн-площадки, на которой люди смогут свободно записываться на выступление. В перспективе — сделать систему записи, как в Москве. Это требует времени и денег, но нужно двигаться в этом направлении»,— рассказал депутат.

Вносить поправки к закону планирует фракция «Яблоко». Партийцы предлагают вместо «уведомительно-согласовательной процедуры перенять московский опыт бронирования». Об этом же представители фракции говорили еще на этапе принятия закона в прошлом году.

Взять за основу «адекватный московский закон» предлагают и некоторые музыканты. Чтобы выступить на улицах столицы, нужно выбрать место и время на портале «Уличный артист». Для концерта в парках Москвы — заполнить заявку на портале «Уличный артист в парках» и пройти конкурсный отбор.

По мнению уличного музыканта, выступающего под псевдонимом Саша Джемующий, музыкантов фактически приравняли к организаторам. «Сейчас любой артист может занять одну точку на все время ее работы. Например, с 10:00 до 22:00, на 12 часов. Но один музыкант играть столько часов подряд не может. То есть закон подразумевает, что один человек может забронировать место и передавать его другим по своему усмотрению. Получается, что справедливой ротации музыкантов просто нет»,— говорит он.

По его словам, у музыкантов есть своя система бронирования, «которая прошла проверку несколькими годами до вступления в силу закона». «Чаще всего мы бронировали места в группе, которую создали сами музыканты. У нас есть свои правила. Например, ограничение по времени. Музыкант не может занять на одной точке больше четырех часов. Но может занять, например, четыре часа на одной точке и четыре — на другой»,— рассказывает одна из вокалисток, выступающих на улицах города.

Еще одна претензия музыкантов к закону — нехватка мест для выступлений. Об этом говорит вокалист из творческого объединения музыкантов «Украл коня» Матвей Минин. По его словам, количество музыкантов в городе за последнее лето увеличилось. «Выросла конкуренция: мест для выступлений — меньше, а музыкантов — больше. Встать на Невском теперь еще сложнее. Многие точки [которые прописаны в законе] находятся на отшибе: далеко не у всех этих мест хорошая проходимость. Они не сравнятся с Невским»,— поделился впечатлениями господин Минин. Саша Джемующий напоминает, что музыканты всегда выбирали проходимые точки возле метро.

Конец сезона для уличных исполнителей и вовсе завершился скандалом. Точкой раздора стала Дворцовая площадь. Одни музыканты обвинили других в «захвате» центральной площади. По словам Саши Джемующего, один артист бронирует точку на месяц и в течение 30 дней чередуется со своими знакомыми. Остальные попасть на Дворцовую не могут. «На площади все время заняты две точки, но используется только одна. Вторая занята людьми, которые вообще не имеют ничего общего с уличной музыкой,— утверждает господин Джемующий.

Комитет по культуре прокомментировал конфликт так: «Исполнители уверяют, что они не успевают подать заявки, поэтому из месяца в месяц получают отказы. Действительно, срок подачи имеет значение: при поступлении заявок на пересекающиеся даты приоритет отдается первому зарегистрированному обращению. Но не менее важным является правильность заполнения специальной формы. Например, вместо предоставления списка оборудования некоторые заявители присылают фотографии колонок или усилителей, а также допускают иные фактические ошибки».

Надежда Ярмула