Глава контрразведки Израиля признал личную ответственность за непредотвращение атак «Хамаса»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: YOSSI ZELIGER / AFP Фото: YOSSI ZELIGER / AFP

Директор Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар признал личную ответственность за то, что контрразведка не предотвратила атаку «Хамаса» 7 октября на территорию страны.

«Как человек, который руководит организацией, [признаю:] ответственность лежит на мне»,— сообщил он в письме сотрудникам службы, выдержки из которого приводит сайт Ynet (цитата по ТАСС).

Господин Бар отметил в письме, что, несмотря на все предупредительные меры, служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки.

При этом, по словам господина Бара, сейчас страна должна сосредоточиться на борьбе с «Хамасом», а время расследований причин случившегося настанет позже. «Будет время для расследований, [но] сейчас мы сражаемся. Наш народ проявил отвагу, храбрость и борцовский дух», — написал он.

Примерно в 6:30 по местному времени 7 октября боевики «Хамаса» выпустили, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, а затем проникли в приграничные районы страны, где захватили сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».