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Тамбовский застройщик Павел Горбунов оштрафован на 300 тысяч рублей за неуплату 36,5 млн рублей налогов

Октябрьский райсуд Тамбова приговорил местного девелопера Павла Горбунова к 300 тыс. руб. штрафа за сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Из решения следует, что Павел Горбунов, являясь генеральным директором ООО, занимающегося строительством, не выполнил обязанности по уплате в бюджет законно установленных налогов. Застройщик искусственно создал «ситуацию отсутствия денежных средств» на счетах компании с целью их сокрытия: «Они в пределах сумм инкассовых поручений в случае поступления на счета организации подлежали списанию в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере».

Долг по налогам, сборам и страховым взносам за четверытй квартал 2021 годы и первый квартал 2022 года составил 36,5 млн руб.

О какой именно компании идет речь, суд не раскрыл.

По данным Kartoteka.ru, Павел Горбунов возглавлял строительную компанию «Козерог» и производителя стройматериалов «Жилищная инициатива-5» и продолжает руководить инвестиционно-строительной компанией «Тамбов-10». В этих организациях девелопер остается единственным владельцем, он также контролирует управляющую компанию «Новый дом».

«Козерог», «Жилищная инициатива-5» и «Новый дом» обанкротились. Строительная компания — в июне, две другие — в апреле. В июне Павел Горбунов также подал иск о самобанкротстве.

О причинах краха застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Александр Прытков

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