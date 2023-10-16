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Приказы о расстрелах из «Садика»

Командир роты украинских морпехов осужден на пожизненный срок за убийства

Верховный суд ДНР по требованию республиканской прокуратуры приговорил к пожизненному сроку 45-летнего командира роты 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Леонида Онупко. В ходе следствия было установлено, что по приказам капитана его подчиненные расстреляли десять мирных жителей Мариуполя. Сам подсудимый утверждал, что приговаривал людей к смерти, потому что не мог ослушаться своего руководства.

Леонид Онупко

Леонид Онупко

Фото: Telegram-канал Генпрокуратуры РФ

Леонид Онупко

Фото: Telegram-канал Генпрокуратуры РФ

Как сообщили «Ъ» в прокуратуре ДНР, представлявшей обвинение на процессе в Верховном суде республики, житель Бердянска Леонид Онупко был признан виновным по п. «а», п. «ж», п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Инкриминированные ему преступления, установил Следственный комитет России, капитан ВСУ Леонид Онупко совершил с 15 марта по 4 апреля 2022 года. При этом он находился не на передовой, а в опорном пункте «Садик», который действительно располагался в бывшем детском саду на Яснополянской улице поселка Мирный Мариуполя. Подчиненные капитану морпехи в основном несли службу на позициях в том же Мирном. Среди прочего в их задачу входило блокирование улиц для «воспрепятствования свободному выходу мирного населения из города», в котором велись активные боевые действия.

Как капитану ВСУ предъявили обвинения в организации убийств

На постах морпехи периодически задерживали местных жителей, которых они подозревали в помощи наступавшим военным России и ДНР, а затем докладывали о них по рациям и телефонам в «Садик». По словам Леонида Онупко, он передавал данные о задержанных командованию бригады, которое, как правило, приказывало избавиться от пленников. Непосредственно разрешения о расстрелах следовали уже от капитана. Задержанных обычно отводили в подвал ближайшего заброшенного дома и убивали выстрелом из автомата Калашникова в затылок.

Сам Леонид Онупко в апреле прошлого года попал в окружение, а затем сдался в плен.

По данным «Ъ», обвинение в массовых убийствах задержанных предъявлено нескольким его подчиненным.

Дела в отношении двоих из них сейчас рассматриваются Верховным судом ДНР.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Кадры Мариуполя летом 2022 года

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Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рейсовые автобусы продолжают ходить по городу, несмотря на поврежденные остановки и дороги

Рейсовые автобусы продолжают ходить по городу, несмотря на поврежденные остановки и дороги

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети с игрушечным оружием в салоне разбитого автомобиля

Дети с игрушечным оружием в салоне разбитого автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Местные жители ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На местном рынке продолжают торговать одеждой и промтоварами

На местном рынке продолжают торговать одеждой и промтоварами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие заделывают в заборе пробоины от пуль и осколков

Рабочие заделывают в заборе пробоины от пуль и осколков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Велосипед рядом с разрушенными домами в Мариуполе

Велосипед рядом с разрушенными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горожане возле Металлургического комбината имени Ильича

Горожане возле Металлургического комбината имени Ильича

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная топливная цистерна

Поврежденная топливная цистерна

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В городе начали расчищать улицы и восстанавливать электроснабжение

В городе начали расчищать улицы и восстанавливать электроснабжение

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилой мужчина на пешеходном переходе

Пожилой мужчина на пешеходном переходе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя получают продукты в Гуманитарном центре партии «Единая России»

Жители Мариуполя получают продукты в Гуманитарном центре партии «Единая России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший железнодорожный состав на вокзале

Сгоревший железнодорожный состав на вокзале

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенная дорога

Разрушенная дорога

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители готовят на кострах, разведенных во дворах многоквартирных домов

Местные жители готовят на кострах, разведенных во дворах многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина развешивает белье во дворе разрушенного многоквартирного дома

Женщина развешивает белье во дворе разрушенного многоквартирного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители возле Мариупольского драматического театра

Местные жители возле Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города на автобусной остановке на фоне разрушенного дома

Жители города на автобусной остановке на фоне разрушенного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные занимаются разминированием

Военные занимаются разминированием

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина везет тележку с питьевой водой

Мужчина везет тележку с питьевой водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колонна автомобилей на дороге из Мариуполя

Колонна автомобилей на дороге из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди на территории металлургического комбината «Азовсталь»

Люди на территории металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт крыши жилого дома

Ремонт крыши жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города на пункте раздачи питьевой воды из цистерны

Жители города на пункте раздачи питьевой воды из цистерны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уличная торговля

Уличная торговля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина покупает арбуз на рынке

Мужчина покупает арбуз на рынке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители запасаются дровами на зиму на левом берегу города

Местные жители запасаются дровами на зиму на левом берегу города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети играют во дворе дома на левом берегу Мариуполя

Дети играют во дворе дома на левом берегу Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Брошенная машина со символикой специальной операции

Брошенная машина со символикой специальной операции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариупольцы ждут общественный транспорт

Мариупольцы ждут общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рейсовые автобусы продолжают ходить по городу, несмотря на поврежденные остановки и дороги

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети с игрушечным оружием в салоне разбитого автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На местном рынке продолжают торговать одеждой и промтоварами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие заделывают в заборе пробоины от пуль и осколков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Велосипед рядом с разрушенными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горожане возле Металлургического комбината имени Ильича

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная топливная цистерна

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В городе начали расчищать улицы и восстанавливать электроснабжение

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилой мужчина на пешеходном переходе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя получают продукты в Гуманитарном центре партии «Единая России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший железнодорожный состав на вокзале

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенная дорога

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители готовят на кострах, разведенных во дворах многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина развешивает белье во дворе разрушенного многоквартирного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители возле Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города на автобусной остановке на фоне разрушенного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные занимаются разминированием

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина везет тележку с питьевой водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колонна автомобилей на дороге из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди на территории металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт крыши жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города на пункте раздачи питьевой воды из цистерны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уличная торговля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина покупает арбуз на рынке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители запасаются дровами на зиму на левом берегу города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети играют во дворе дома на левом берегу Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Брошенная машина со символикой специальной операции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариупольцы ждут общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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