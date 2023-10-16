Приказы о расстрелах из «Садика»

Верховный суд ДНР по требованию республиканской прокуратуры приговорил к пожизненному сроку 45-летнего командира роты 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Леонида Онупко. В ходе следствия было установлено, что по приказам капитана его подчиненные расстреляли десять мирных жителей Мариуполя. Сам подсудимый утверждал, что приговаривал людей к смерти, потому что не мог ослушаться своего руководства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Онупко

Фото: Telegram-канал Генпрокуратуры РФ Леонид Онупко

Фото: Telegram-канал Генпрокуратуры РФ

Как сообщили «Ъ» в прокуратуре ДНР, представлявшей обвинение на процессе в Верховном суде республики, житель Бердянска Леонид Онупко был признан виновным по п. «а», п. «ж», п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Инкриминированные ему преступления, установил Следственный комитет России, капитан ВСУ Леонид Онупко совершил с 15 марта по 4 апреля 2022 года. При этом он находился не на передовой, а в опорном пункте «Садик», который действительно располагался в бывшем детском саду на Яснополянской улице поселка Мирный Мариуполя. Подчиненные капитану морпехи в основном несли службу на позициях в том же Мирном. Среди прочего в их задачу входило блокирование улиц для «воспрепятствования свободному выходу мирного населения из города», в котором велись активные боевые действия.

На постах морпехи периодически задерживали местных жителей, которых они подозревали в помощи наступавшим военным России и ДНР, а затем докладывали о них по рациям и телефонам в «Садик». По словам Леонида Онупко, он передавал данные о задержанных командованию бригады, которое, как правило, приказывало избавиться от пленников. Непосредственно разрешения о расстрелах следовали уже от капитана. Задержанных обычно отводили в подвал ближайшего заброшенного дома и убивали выстрелом из автомата Калашникова в затылок.

Сам Леонид Онупко в апреле прошлого года попал в окружение, а затем сдался в плен.

По данным «Ъ», обвинение в массовых убийствах задержанных предъявлено нескольким его подчиненным.

Дела в отношении двоих из них сейчас рассматриваются Верховным судом ДНР.

Николай Сергеев