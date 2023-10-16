Суд отправил в СИЗО экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина, сообщает ТАСС. Господин Хотин заключен под стражу на три месяца. С 2019 года он был под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хотин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Хотин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алексей Хотин проходит по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке, у которого Центробанк отозвал лицензию в 2017 году. По данным прокуратуры, ужесточение меры пресечения связано с тем, что в 2022 году бизнесмен нарушал ее.

По версии следствия, господин Хотин в 2014 году привел знакомых на руководящие должности в «Югре» и за три года с их помощью похитил средства банка на 23,6 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам.

В июле суд взыскал с него и группы подконтрольных ему юрлиц более 180 млрд руб. в пользу «Югры». В сентябре суд взыскал с экс-руководства «Югры» еще $1 млн.

Лаура Кеффер