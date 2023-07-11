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Коммерсантъ FM
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Суд взыскал с банкира Алексея Хотина 180 млрд руб. в пользу «Югры»

Замоскворецкий суд Москвы 11 июля постановил взыскать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц свыше 180 млрд руб. в пользу кредитной организации. Решение суд принял по заявлению «Югры».

Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Центральный банк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году. Его банкротство стало крупнейшим страховым случаем. АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217,3 тыс. вкладчиков.

Следствие считает, что Алексей Хотин в 2014 году привел знакомых на руководящие должности в «Югре», а затем за три года с их помощью похитил средства банка в размере 23,6 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. С 2019 года господин Хотин находится под домашним арестом — ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Мария Федотова

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