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Коммерсантъ FM
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Суд взыскал с экс-руководства «Югры» $1 млн

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, подконтрольных ему юрлиц и других экс-руководителей банка $1 млн убытков. Деньги взыскали в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает его пресс-служба.

Ответчиками также упомянуты АО «Комплексные инвестиции», АО «Русь-Ойл», предправления Дмитрий Шиляев и директор московского филиала банка Ирина Казакова. «Основанием для взыскания послужило преимущественное удовлетворение требований при досрочном предъявлении к оплате собственных векселей банка»,— уточнили в АСВ.

По версии следствия, господин Хотин в 2014 году привел знакомых на руководящие должности в «Югре» и за три года с их помощью похитил средства банка на 23,6 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. С 2019 года Алексей Хотин находится под домашним арестом — ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

11 июля суд взыскал с него и группы подконтрольных ему юрлиц более 180 млрд руб. в пользу «Югры». Под следствием также находятся президент банка Алексей Нефедов и директор московского филиала кредитной организации Нина Чернова.

Лаура Кеффер

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