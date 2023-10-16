ЦАХАЛ: палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что бойцы «Хамаса» и другие палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников. Он сообщил, что семьи попавших в заложники уже уведомлены о случившемся, передает Associated Press. Господин Хагари не уточнил, входят ли в озвученное число иностранцы.

9 октября, через два дня после атаки бойцов «Хамаса» на Израиль, палестинские группировки сообщили, что удерживают в секторе Газа около 130 заложников. По предыдущей оценке властей Израиля, боевики «Хамаса» увезли в Газу около 150 человек.

Как сообщило посольство России, в заложниках в секторе Газа оказался как минимум один россиянин. Также среди них есть граждане США и ФРГ. «Хамас» сообщал о гибели 22 заложников из-за ответных атак Израиля на сектор Газа, в числе погибших были иностранцы. Их гражданство не уточнялось.

О последствиях войны между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Эрдни Кагалтынов