«Хамас» заявил о гибели девяти заложников за сутки при атаках Израиля

Боевое крыло палестинского движения «Хамас» — бригады «Аль-Кассам» — сообщило, что в результате бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки погибли девять заложников, включая четырех иностранных граждан.

Утром 13 октября боевики заявили о гибели еще 13 заложников, включая иностранцев. В обоих случаях гражданство погибших не уточняется.

9 октября, через два дня после начала боевых действий, палестинские группировки сообщили, что удерживают в заложниках в секторе Газа около 130 человек. По данным властей Израиля, боевики «Хамаса» увезли в Газу около 150 человек. Представители «Хамаса» отказались от переговоров об освобождении заложников до окончания боевых действий.

По данным The Washington Post, опубликованным 12 октября, боевики «Хамаса» вывезли в сектор Газа как минимум 64 заложника, 49 из которых, предположительно, мирные жители, в том числе 9 детей, а 11 человек — военные.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Лусине Баласян