Титов заявил о риске нарушения нового закона о госконтроле при принятии бюджета

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов поднял вопрос о том, как прогнозный объем административных штрафов, заложенный в параметры федерального бюджета, связан с оценкой деятельности бизнеса. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить контрольным ведомствам разъяснить этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам господина Титова, причиной для обращения стала пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. В ней есть статья планируемых доходов бюджета «Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций», содержащая «конкретные ожидаемые цифры по размеру взысканных штрафов».

Омбудсмен напомнил, что в законе о госконтроле закреплен полный и прямой запрет на «палочную систему», при которой оценка эффективности контрольного органа зависит от суммы штрафов и числа подвергнутых контрольно-надзорным мероприятиям лиц. Он допустил, что «публикация планов по сбору штрафов является данью традиции».

«Однако многими представителями бизнес-сообщества она воспринята как указание об объеме штрафов, взыскание которых необходимо обеспечить для исполнения доходной части бюджета... Хотелось бы надеяться на то, что в ближайшее время появятся разъяснения самих контрольных органов о том, существуют ли у них соответствующие "отраслевые планы" по сбору штрафов»,— отметил Борис Титов (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По данным Минэкономики, с начала года количество проверок бизнеса снизилось на 15%. В начале октября «Новые люди» внесли законопроект о снижении вдвое штрафов для бизнеса по 17 статьям КоАП.

Лаура Кеффер