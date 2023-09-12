Глава Минэкономики: количество проверок бизнеса снизилось на 15%

В 2023 году число проверок бизнеса уже снизилось на 15% год к году, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Он заверил, что при этом «общий уровень безопасности сохранился».

«Всего проведено 339 тыс. проверок по прошлому году. Это в пять раз ниже, чем в 2019 году. А если брать этот год, то у нас число проверок снизилось еще на 15%»,— рассказал господин Решетников на ВЭФ (цитата по ТАСС).

По его словам, число происшествий на предприятиях не выросло, а нагрузка на бизнес «существенно снизилась». «У нас снижаются показатели по числу пострадавших от отравлений, по числу пожаров, по погибшим в них, по просроченной задолженности по заработным платам»,— утверждает глава Минэкономики.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По его словам, в прошлом году треть проверок коснулись малого и среднего предпринимательства. В июне на ПМЭФ президент Владимир Путин заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде.

Лаура Кеффер