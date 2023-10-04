«Новые люди» внесли законопроект о снижении вдвое штрафов для бизнеса

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о снижении в два раза штрафов для предпринимателей по 17 статьям КоАП, сообщил руководитель фракции Алексей Нечаев. По его словам, пусть лучше предприятия вложат эти деньги в свое развитие и повышение зарплат.

Согласно законопроекту, двукратное уменьшение штрафов предусмотрено по статьям:

5.27 (нарушение трудового законодательства),

6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения),

7.32 (нарушение порядка заключения, изменения контракта),

16.2 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров),

16.16 (нарушение сроков временного хранения товаров),

16.19 (несоблюдение таможенной процедуры).

Также предлагается исключить наказание в виде приостановки деятельности для ИП и юрлиц по статьям 17.7 (невыполнение требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) и 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев или лиц без гражданства).

«Если нам нужна экономическая независимость, пора отстать от предпринимателей и дать им спокойно делать свое дело. Санкции и высокие ставки по кредитам ощутимо бьют по бизнесу»,— пояснил ТАСС господин Нечаев.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По его словам, треть проверок коснулись малого и среднего предпринимательства. По данным Минэкономики, с начала 2023 года количество проверок бизнеса снизилось на 15%.

Лаура Кеффер