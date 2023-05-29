Мишустин заявил о рекордном сокращении проверок бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По словам премьера, в России было проведено лишь 340 тыс. проверок, треть из которых — в отношении малого и среднего предпринимательства.

«В прошлом году был введен мораторий на проверки... В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума — менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП — лишь треть»,— сообщил господин Мишустин. Он напомнил, что проверки проводились в отношении ограниченного круга предприятий и только в случаях возможной угрозы жизни и здоровью граждан.

Как объяснил премьер, «контролеров» перевели на профилактическую работу: они провели 560 тыс. таких визитов, в ходе которых помогали предпринимателям, «объясняли, как сделать правильно, а не штрафовали».

На Петербургском международном экономическом форуме в июне прошлого года президент Владимир Путин заявил, что «есть основания на постоянной основе отказаться» от проверок всего российского бизнеса, если его работа не связана с рисками причинения вреда.

Как говорил тогда президент, после отмены проверок в марте статистика по нарушениям бизнеса упала. Однако, как отмечал генеральный прокурор Игорь Краснов, на фоне сокращения проверок увеличились случаи необоснованного вмешательства в дела бизнеса органов полиции. Тем временем контролирующие ведомства активно разрабатывают индикаторы риска нарушений, которые позволят им вести проверки компаний даже в режиме моратория на них до 2030 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Поворот лицом к риску».

Анастасия Ларина