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Коммерсантъ FM
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Особенности брянской политики

Заместителем губернатора-единоросса по внутриполитическим вопросам стал бывший активист КПРФ

В Брянской области назначен новый вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику. Эта должность была вакантной полгода после ареста бывшего заместителя главы области Татьяны Кулешовой по обвинению в получении взятки. Ее преемником стал Виталий Свинцов, который начинал карьеру в КПРФ, потом перешел в «Единую Россию», а затем возглавил областной департамент внутренней политики. Эксперт не видит в такой политической эволюции ничего удивительного, отмечая, что большинство брянских функционеров начинали работать в команде бывшего губернатора-коммуниста.

Виталий Свинцов

Виталий Свинцов

Фото: Соцсети Виталия Свинцова

Виталий Свинцов

Фото: Соцсети Виталия Свинцова

12 октября в правительстве Брянской области сообщили о назначении Виталия Свинцова на пост врио заместителя губернатора, курирующего внутреннюю политику. Эта должность оставалась вакантной в течение полугода, после увольнения в апреле 2022 года Татьяны Кулешовой, проработавшей на этом посту два года. Чиновницу заключили под стражу по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы) за поставки ноутбуков в рамках национального проекта «Образование». Предшественник госпожи Кулешовой Александр Коробко курировал внутреннюю политику в Брянской области более шести лет — с 2014 года, а теперь занимает аналогичный пост в Ульяновской области.

Виталию Свинцову 47 лет, он родился в Брянске, после окончания в 1998 году местного педагогического университета восемь лет проработал в образовательных организациях региона. В 2005–2016 годах господин Свинцов трудился в исполкоме брянского регионального отделения «Единой России», в том числе и на посту его руководителя, после чего перешел в областной департамент внутренней политики, а в 2022-м его возглавил. После повышения Виталия Свинцова до уровня заместителя губернатора на посту главы департамента его сменил заместитель Андрей Казорин.

Местные СМИ в связи с новым кадровым назначением припомнили, что Виталий Свинцов начинал карьеру в КПРФ как активист ее молодежного крыла и поддерживал губернатора-коммуниста Юрия Лодкина, возглавлявшего Брянскую область в 1996–2004 годах. В частности, господин Свинцов упоминается как организатор весьма скандальных акций против кандидата от «Единой России» Николая Денина на губернаторских выборах-2004 (тогда коммунист Лодкин был в итоге снят с выборов Верховным судом за несколько часов до начала голосования, а единоросс Денин победил во втором туре и после этого десять лет руководил Брянской областью). Впрочем, первый секретарь брянского обкома КПРФ Андрей Архицкий признался “Ъ”, что узнал о работе господина Свинцова в структурах Компартии только из СМИ. Он также выразил мнение, что «чиновничья чехарда» в команде действующего губернатора Александра Богомаза не способствует улучшению ситуации в экономической сфере и в организационной работе региональной власти.

Тем не менее собеседник “Ъ” в органах власти Брянской области характеризует Виталия Свинцова как опытного и компетентного человека: «Он хорошо понимает повестку, зарекомендовал себя хорошим исполнителем, руками разводить не будет. Самое главное, что он государственный человек и ни с кем не аффилирован».

Политолог Владимир Слатинов напоминает, что многие сегодняшние брянские функционеры начинали карьеру при губернаторе Юрии Лодкине: «Он был харизматичным главой региона, умел формировать команду и подбирать эффективные кадры. В этом смысле неудивительно, что новый вице-губернатор начинал в его команде, а после успешно удерживался при других губернаторах». В то же время эксперт отмечает важную особенность Брянской области по сравнению со многими другими субъектами РФ: «Приграничным регионом продолжает руководить местный губернатор Александр Богомаз, не относящийся к губернаторам новой волны. В других регионах, где ранее утвердились губернаторы-технократы, история с заместителями по внутренней политике — это история выбора между местным и "варягом". Богомаз же опирается на собственные кадры, которые считает перспективными вне зависимости от того, где они начинали. И к нему, во всяком случае пока, не приставляют "политического комиссара"».

Сергей Толмачев, Воронеж

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