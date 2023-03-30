Дамы приглашают взятки

Сразу два врио заместителя губернатора Брянской области, Татьяна Кулешова и Елена Егорова, по ходатайствам следствия были отправлены Басманным райсудом Москвы в СИЗО «Печатники». Чиновницы через посредницу получили взятку от предпринимателя Валентины Автушенко за поставки ноутбуков в рамках нацпроекта «Образование». Вину фигурантки не признают, но следствие, похоже, знает все подробности инкриминированного им преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместителя губернатора Елену Егорову арестовали за получение взятки от поставщика компьютеров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заместителя губернатора Елену Егорову арестовали за получение взятки от поставщика компьютеров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении брянских чиновниц было возбуждено ГСУ СКР 28 марта этого года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а остальным фигуранткам расследования инкриминировали ч. 5 ст. 291 (дача взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке).

Следует отметить, что Татьяна Кулешова была назначена на должность 30 апреля 2021 года постановлением губернатора Александра Богомаза (всего у него 12 замов), и в ее задачи входило курирование вопросов образования, науки, информполитики и культуры Брянской области. Однако уже 1 апреля 2022 года распоряжением господина Богомаза часть ее функций была передана Елене Егоровой, которая с ноября 2019 года по апрель 2022 года занимала должность директора департамента по кадровой политике губернатора.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, в рамках национального проекта «Образование» в Брянской области с ноября 2018 года по декабрь 2024 года предстояло реализовать свои — «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда», на которые выделяются средства из федерального бюджета.

По распоряжению брянского губернатора на Татьяну Кулешову были возложены обязанности курирования данных проектов, а на Елену Егорову — руководство их реализацией.

В рамках проектов было предусмотрено обновление материально-технической базы образовательных учреждений, которое включало в себя закупку для них компьютеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Кулешова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татьяна Кулешова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии ГСУ СКР, узнав о предстоящих закупках, предприниматель из Санкт-Петербурга Валентина Автушенко решила дать взятку брянским чиновницам, чтобы контракты они заключили с ее фирмами.

Весной прошлого года она вышла на знакомую чиновниц Егоровой и Кулешовой Евгению Матвееву, которая за 2 млн руб. согласилась уговорить их на заключение сделок с нужными фирмами. Кроме того, госпожа Матвеева согласилась передать взятку за контракты на ноутбуки.

По результатам переговоров женщины остановились на том, что за поставку компьютеров на 88 млн руб. заплатят 4,4 млн руб.

По указанию вице-губернаторов, считает следствие, в конце июня 2022 года был заключен договор между ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования» и ИП Сныткин В. В. на поставку ноутбуков общей стоимостью 14 млн руб. Затем в июле 2022 года аналогичный договор заключил ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» с ООО «Образовательные технологии» на 74,1 млн руб.

После того как бюджетные средства были переведены на счета ИП и ООО, участники аферы договорились и о сроках собственных взаиморасчетов.

Так, по данным следствия, 21 октября 2022 года посредница Евгения Матвеева на Мытной улице Москвы получила свои 2 млн руб. А с чиновницами рассчитались 7 декабря в отеле «Введенский» в Санкт-Петербурге.

Задержанные, а потом и обвиненные в совершении преступлений коррупционной направленности женщины свою вину не признали. По ходатайствам следствия, которые удовлетворил Басманный райсуд, трех из них, за исключением госпожи Матвеевой, имеющей двух малолетних детей, в воспитании которых их отцы не участвуют, отправили на два месяца в СИЗО «Печатники». Госпожа Матвеева до 28 мая будет находиться под домашним арестом.

Юрий Сенаторов