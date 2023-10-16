Депутаты отозвались на бюджет

К концу прошлой недели уже 29 из 32 думских комитетов поддержали принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2024 год и последующий двухлетний период. Больше всего замечаний в своих заключениях высказали комитеты, возглавляемые представителями парламентской оппозиции. Кроме того, ряд комитетов указали на необходимость детальнее проработать в главном финансовом документе вопросы, связанные с новыми территориями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект бюджета, разработанный Минфином во главе с Антоном Силуановым (на фото), думские комитеты в целом одобрили, но кое-какие частности все-таки раскритиковали

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Проект бюджета, разработанный Минфином во главе с Антоном Силуановым (на фото), думские комитеты в целом одобрили, но кое-какие частности все-таки раскритиковали

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Его основные параметры таковы: доходы на уровне 35 трлн руб. в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году; расходы — 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно. Рассмотрение проекта в первом чтении намечено на 26 октября.

Наибольшее число замечаний к бюджету традиционно высказали комитеты, возглавляемые депутатами от КПРФ. Так, комитет по вопросам женщин, семьи и детей под руководством Нины Останиной в своем заключении отметил существенное снижение расходов по разделу «дополнительное образование» на 2024 год по сравнению с прогнозом, данным в прошлогоднем бюджете (23,5 млрд руб. против 31,6 млрд). При этом на 2025 год расходов по этой статье запланировано немного больше, чем в прошлогоднем прогнозе,— 13,3 млрд руб. против 12,6 млрд. «Следует крайне осторожно относиться к уменьшению ассигнований по этому направлению»,— полагают в комитете. Кроме того, депутаты предлагают ввести компенсационную выплату всем пострадавшим в ходе специальной военной операции детям в возрасте до 18 лет и семьям, в которых погиб ребенок. Также необходимо «уделить больше внимания разработке новых демографически ориентированных мер» и, в частности, увеличить ассигнования по программе «Обеспечение жильем молодых семей», учитывая, что недвижимость дорожает. Кроме того, считают в комитете, нужно добиться стопроцентной доступности детских садов, проиндексировать материнский капитал (его индексация не проводилась с 2022 года) и увеличить субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в проекте бюджета — 855 млн руб. в год).

Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики (председатель — коммунист Николай Харитонов) обращает внимание на снижение ассигнований по программам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. По мнению депутатов, нужно предусмотреть больше средств на авиаперевозки, отдых и оздоровление детей, поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, обеспечение жителей Севера жильем и т. д. А комитет по аграрным вопросам во главе с Владимиром Кашиным (КПРФ) предложил увеличить расходы на мелиорацию и развитие сельских территорий.

Пожелания по увеличению расходов высказали и некоторые комитеты, руководимые представителями «Единой России» (ЕР). Например, комитет по информационной политике под председательством Александра Хинштейна обращает внимание, что на обеспечение услуг связи в 2023 году было предусмотрено 15 млрд руб., а в 2024-м — только 5,6 млрд, и считает необходимым вернуть финансирование этого направления в объеме текущего года. Также комитет в своем заключении просит повысить расходы на оказание грантовой поддержки корпоративным заказчикам по замене зарубежных ИТ-решений новыми российскими разработками и на модернизацию почтовых отделений. Комитет по охране здоровья (Бадма Башанкаев, ЕР), в свою очередь, обеспокоен сокращением ассигнований по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» на 10% ежегодно в 2024–2026 годах. А комитет по экологии во главе с бывшим министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным тревожится по поводу существенного снижения финансирования проекта «Чистый воздух» по сравнению с объемами, заложенными в прошлогоднем проекте бюджета (с 10,3 млн до 4,1 млн руб.) и отмечает заметное недофинансирование особо охраняемых природных территорий.

Несколько комитетов в своих отзывах дали правительству советы «нематериального» характера. К примеру, комитет по экономической политике (председатель — Максим Топилин, ЕР), изучив прогноз социально-экономического развития РФ, согласился, что он может быть основой для формирования бюджета, но предложил кабинету министров, в частности, продолжить работу по анализу рисков для важнейших отраслей экономики и разработать «дорожную карту» по поддержке инвестиционной активности. Комитет по делам СНГ (Леонид Калашников, КПРФ) попросил выделить блок вопросов миграции в отдельную госпрограмму и раздел бюджета. Комитет по развитию гражданского общества (Ольга Тимофеева, ЕР) посчитал необходимым усилить контроль над расходованием средств, выделяемых на поддержку НКО, для чего правительству и Счетной палате, по мнению депутатов, стоит подготовить соответствующие методические рекомендации. Аналогичные пожелания к работе Счетной палаты высказал и комитет по промышленности и торговле под руководством Владимира Гутенева (ЕР).

Комитет по транспорту (Евгений Москвичев, ЕР) считает нужным продлить реализацию проектов «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» до 2030 года (они завершаются в 2024 году). Комитет по защите конкуренции (Валерий Гартунг, «Справедливая Россия — За правду») предложил обсудить возможные законодательные меры с целью отмены «налогового маневра» и переноса налоговой нагрузки с внутреннего потребления на экспорт.

В ряде заключений особое внимание уделено новым субъектам РФ. Так, комитет по региональной политике (Алексей Диденко, ЛДПР) указывает на необходимость включить в Стратегию пространственного развития РФ на период до 2025 года специальные положения, связанные с новыми территориями, которым нужно присвоить статус геостратегических. А комитет по жилищно-коммунальному хозяйству (Сергей Пахомов, ЕР) предлагает проанализировать фактическое состояние сохранившегося жилищного фонда в новых регионах с указанием объема финансирования на расселение граждан и включить этот вопрос в проект бюджета ко второму чтению.

Наконец, два «силовых» комитета пришли к выводу, что их в проекте бюджета практически все устраивает. Комитет по обороне во главе с единороссом Андреем Картаполовым в своем заключении отрапортовал, что выделяемые объемы бюджетных ассигнований позволят обеспечить выполнение поставленных задач и реализацию основных стратегических целей для развития вооруженных сил РФ. (Напомним, что оборонные расходы в 2024 году предложено увеличить на 68% по сравнению с 2023 годом: с учетом закрытой и открытой части бюджета ассигнования по разделу «Национальная оборона» составят в 2024 году 10,77 трлн руб., в 2025-м — 8,53 трлн и в 2026-м — 7,4 трлн.) А комитет по безопасности (Василий Пискарев, ЕР) подчеркнул, что запланированные расходы по профильным статьям «адекватны сложившейся в соответствующих сферах деятельности ситуации». В то же время комитет отметил необходимость продолжить работу по анализу и оценке результатов реализации госпрограмм.

Ксения Веретенникова