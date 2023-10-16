Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты отозвались на бюджет

Большинство комитетов Госдумы одобрили проект основного финансового документа

К концу прошлой недели уже 29 из 32 думских комитетов поддержали принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2024 год и последующий двухлетний период. Больше всего замечаний в своих заключениях высказали комитеты, возглавляемые представителями парламентской оппозиции. Кроме того, ряд комитетов указали на необходимость детальнее проработать в главном финансовом документе вопросы, связанные с новыми территориями.

Проект бюджета, разработанный Минфином во главе с Антоном Силуановым (на фото), думские комитеты в целом одобрили, но кое-какие частности все-таки раскритиковали

Проект бюджета, разработанный Минфином во главе с Антоном Силуановым (на фото), думские комитеты в целом одобрили, но кое-какие частности все-таки раскритиковали

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект бюджета, разработанный Минфином во главе с Антоном Силуановым (на фото), думские комитеты в целом одобрили, но кое-какие частности все-таки раскритиковали

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Его основные параметры таковы: доходы на уровне 35 трлн руб. в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году; расходы — 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно. Рассмотрение проекта в первом чтении намечено на 26 октября.

Наибольшее число замечаний к бюджету традиционно высказали комитеты, возглавляемые депутатами от КПРФ. Так, комитет по вопросам женщин, семьи и детей под руководством Нины Останиной в своем заключении отметил существенное снижение расходов по разделу «дополнительное образование» на 2024 год по сравнению с прогнозом, данным в прошлогоднем бюджете (23,5 млрд руб. против 31,6 млрд). При этом на 2025 год расходов по этой статье запланировано немного больше, чем в прошлогоднем прогнозе,— 13,3 млрд руб. против 12,6 млрд. «Следует крайне осторожно относиться к уменьшению ассигнований по этому направлению»,— полагают в комитете. Кроме того, депутаты предлагают ввести компенсационную выплату всем пострадавшим в ходе специальной военной операции детям в возрасте до 18 лет и семьям, в которых погиб ребенок. Также необходимо «уделить больше внимания разработке новых демографически ориентированных мер» и, в частности, увеличить ассигнования по программе «Обеспечение жильем молодых семей», учитывая, что недвижимость дорожает. Кроме того, считают в комитете, нужно добиться стопроцентной доступности детских садов, проиндексировать материнский капитал (его индексация не проводилась с 2022 года) и увеличить субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в проекте бюджета — 855 млн руб. в год).

Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики (председатель — коммунист Николай Харитонов) обращает внимание на снижение ассигнований по программам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. По мнению депутатов, нужно предусмотреть больше средств на авиаперевозки, отдых и оздоровление детей, поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, обеспечение жителей Севера жильем и т. д. А комитет по аграрным вопросам во главе с Владимиром Кашиным (КПРФ) предложил увеличить расходы на мелиорацию и развитие сельских территорий.

Пожелания по увеличению расходов высказали и некоторые комитеты, руководимые представителями «Единой России» (ЕР). Например, комитет по информационной политике под председательством Александра Хинштейна обращает внимание, что на обеспечение услуг связи в 2023 году было предусмотрено 15 млрд руб., а в 2024-м — только 5,6 млрд, и считает необходимым вернуть финансирование этого направления в объеме текущего года. Также комитет в своем заключении просит повысить расходы на оказание грантовой поддержки корпоративным заказчикам по замене зарубежных ИТ-решений новыми российскими разработками и на модернизацию почтовых отделений. Комитет по охране здоровья (Бадма Башанкаев, ЕР), в свою очередь, обеспокоен сокращением ассигнований по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» на 10% ежегодно в 2024–2026 годах. А комитет по экологии во главе с бывшим министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным тревожится по поводу существенного снижения финансирования проекта «Чистый воздух» по сравнению с объемами, заложенными в прошлогоднем проекте бюджета (с 10,3 млн до 4,1 млн руб.) и отмечает заметное недофинансирование особо охраняемых природных территорий.

Несколько комитетов в своих отзывах дали правительству советы «нематериального» характера. К примеру, комитет по экономической политике (председатель — Максим Топилин, ЕР), изучив прогноз социально-экономического развития РФ, согласился, что он может быть основой для формирования бюджета, но предложил кабинету министров, в частности, продолжить работу по анализу рисков для важнейших отраслей экономики и разработать «дорожную карту» по поддержке инвестиционной активности. Комитет по делам СНГ (Леонид Калашников, КПРФ) попросил выделить блок вопросов миграции в отдельную госпрограмму и раздел бюджета. Комитет по развитию гражданского общества (Ольга Тимофеева, ЕР) посчитал необходимым усилить контроль над расходованием средств, выделяемых на поддержку НКО, для чего правительству и Счетной палате, по мнению депутатов, стоит подготовить соответствующие методические рекомендации. Аналогичные пожелания к работе Счетной палаты высказал и комитет по промышленности и торговле под руководством Владимира Гутенева (ЕР).

Комитет по транспорту (Евгений Москвичев, ЕР) считает нужным продлить реализацию проектов «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» до 2030 года (они завершаются в 2024 году). Комитет по защите конкуренции (Валерий Гартунг, «Справедливая Россия — За правду») предложил обсудить возможные законодательные меры с целью отмены «налогового маневра» и переноса налоговой нагрузки с внутреннего потребления на экспорт.

В ряде заключений особое внимание уделено новым субъектам РФ. Так, комитет по региональной политике (Алексей Диденко, ЛДПР) указывает на необходимость включить в Стратегию пространственного развития РФ на период до 2025 года специальные положения, связанные с новыми территориями, которым нужно присвоить статус геостратегических. А комитет по жилищно-коммунальному хозяйству (Сергей Пахомов, ЕР) предлагает проанализировать фактическое состояние сохранившегося жилищного фонда в новых регионах с указанием объема финансирования на расселение граждан и включить этот вопрос в проект бюджета ко второму чтению.

Наконец, два «силовых» комитета пришли к выводу, что их в проекте бюджета практически все устраивает. Комитет по обороне во главе с единороссом Андреем Картаполовым в своем заключении отрапортовал, что выделяемые объемы бюджетных ассигнований позволят обеспечить выполнение поставленных задач и реализацию основных стратегических целей для развития вооруженных сил РФ. (Напомним, что оборонные расходы в 2024 году предложено увеличить на 68% по сравнению с 2023 годом: с учетом закрытой и открытой части бюджета ассигнования по разделу «Национальная оборона» составят в 2024 году 10,77 трлн руб., в 2025-м — 8,53 трлн и в 2026-м — 7,4 трлн.) А комитет по безопасности (Василий Пискарев, ЕР) подчеркнул, что запланированные расходы по профильным статьям «адекватны сложившейся в соответствующих сферах деятельности ситуации». В то же время комитет отметил необходимость продолжить работу по анализу и оценке результатов реализации госпрограмм.

Ксения Веретенникова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...