Взятку вернули суду

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. Он обвиняется в получении крупной взятки от руководства ФКП «Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России"» (ГБИП) за утверждение акта приемки испытательного комплекса. В январе 2023 года Басманный суд приговорил инспектора к шести годам колонии строгого режима, однако апелляционная инстанция решила, что в ходе процесса были допущены нарушения норм УПК, приговор отменила и вернула дело на новое рассмотрение. В частности, говорилось в апелляционном постановлении, приговор господину Куликову был вынесен на основании доказательств, которые не были исследованы на заседаниях, а показания свидетелей в судебном решении расходились с теми, которые были даны на процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защите Сергея Куликова удалось добиться отмены первого приговора по его делу

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Защите Сергея Куликова удалось добиться отмены первого приговора по его делу

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Басманном суде столицы началось рассмотрение уголовного дела бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, которому инкриминируется взяточничество. Это уже не первый процесс по этому делу. 17 января 2023 года Басманный суд Москвы признал Сергея Куликова виновным в получении 1,3 млн руб. в качестве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) «за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя», приговорил его к шести годам колонии строгого режима с лишением права на десять лет занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Вместе с тем Басманный суд не стал налагать на господина Куликова штраф, кратный размеру взятки, на чем настаивал гособвинитель, просивший в своем выступлении назначить чиновнику наказание в виде девяти лет строгого режима, в то время как защита просила экс-инспектора полностью оправдать. Сам подсудимый вину не признавал.

Как рассказывал “Ъ”, инспектор Куликов был задержан 9 декабря 2021 года в рамках уголовного дела, возбужденного СКР, оперативниками службы экономической безопасности ФСБ РФ у себя на работе, в здании Ростехнадзора, расположенном в 1-м Басманном переулке. Задержание произошло сразу после получения господином Куликовым денег от представителя ФКП «Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России"». На следующий день чиновнику было предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения, а затем Хамовнический суд Москвы его арестовал.

Как было установлено в ходе расследования, деньги у руководства ГБИП чиновник потребовал в ходе внеплановой выездной проверки. В тот момент он, как выяснилось, возглавлял приемную комиссию по вводу в эксплуатацию нового многофункционального испытательного комплекса ГБИП (объединяет четыре ведущих российских полигона по испытанию перспективных видов вооружений и боеприпасов) по тестированию перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники, который должен был начать работу в 2021 году.

Как следует из материалов уголовного дела, во время проверки Сергей Куликов обнаружил отступления от строительного регламента в двух зданиях комплекса и на вертолетной площадке. Пригрозив руководству ГБИП неподписанием акта приемки, инспектор, по данным следствия, предложил «решить вопрос» за 1,3 млн руб. Причем чиновник, говорится в деле, дал понять, что готов принять деньги как наличными, так и переводом, но во втором случае требовал увеличить сумму на 25%, называя это компенсацией его расходов на обналичивание средств. Деньги господин Куликов требовал передать ему до 10 декабря 2021 года, даты истечения срока принятия комиссией решения по объекту.

Представитель ГБИП, сделав вид, что согласен на требование инспектора, обратился с заявлением в СЭБ ФСБ. После этого переговоры и встречи между сторонами проходили под контролем чекистов и записывались.

Не согласившись с обвинительным приговором, защита господина Куликова обратилась с жалобой в Мосгорсуд. Адвокаты указывали на процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции, а также на неправильную, по их мнению, квалификацию действий господина Куликова. По версии защиты, на момент его задержания проверка сдаваемого объекта еще не была окончена, Куликов просто ввел руководство ФКП в заблуждение относительно своих истинных намерений, поэтому совершил скорее мошенничество, а не должностное преступление. А на аферу он пошел из материальных соображений, поскольку недавно перенес инфаркт, а на иждивении у него двое малолетних детей. Адвокаты просили Мосгорсуд переквалифицировать действия господина Куликова на покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. Кроме того, защита указала, что в приговоре искажены показания свидетелей, сам он фактически переписан из обвинительного заключения и из него неясно, за какие действия в интересах взяткодателя инспектор Ростехнадзора получил денежные средства.

Изучив представленные материалы, судебная коллегия Мосгорсуда согласилась с тем, что приведенные в приговоре показания некоторых свидетелей по делу расходятся с тем, что говорилось в суде, что подтверждается аудиозаписью судебного заседания. Получилось, что показания, приведенные в приговоре, соответствовали не данным на процессе, а тем, что приводились в обвинительном заключении.

Кроме того, апелляционная инстанция установила, что инспектор Куликов не имел права по своему усмотрению принимать решения о соответствии или несоответствии объектов строительного надзора установленным требованиям и не мог влиять на выдачу заключения о соответствии по тому либо иному объекту по своему выбору.

В итоге Мосгорсуд пришел к выводу, что допущенные судом первой инстанции нарушения УПК РФ являются существенными, а несоблюдение процедуры судопроизводства повлияло на вынесение законного и обоснованного судебного решения. Кроме того, пришла к выводу апелляционная инстанция, приговор был основан на доказательствах, которые не были исследованы в судебном заседании, что прямо запрещено ч. 3 ст. 240 УПК РФ. Нарушения УПК, говорится в определении Мосгорсуда, не могут быть устранены в ходе апелляционного разбирательства и требуют отмены приговора с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Юрий Сенаторов