Полигоны защитились от вымогательства

Басманный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. По данным следствия, чиновник требовал 1,3 млн руб. у руководства ФКП «Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России"» (ГБИП), угрожая в случае невыплаты ему денег не подписать акт приемки в эксплуатацию нового испытательного комплекса ГБИП. Суд признал господина Куликова виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. При этом на осужденного не стали налагать штраф в пятикратном размере взятки, как того требовала в прениях прокуратура.

Материалы уголовного дела в отношении бывшего инспектора межрегионального отдела государственного строительного надзора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, которое расследовало управление СКР по ЦАО Москвы, Басманный суд столицы заслушивал с мая прошлого года. В прошедших недавно прениях представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимого в получении особо крупной взятки с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ) полностью доказанной. При этом прокурор с учетом тяжести совершенного господином Куликовым преступления попросил суд приговорить инспектора к девяти годам колонии строгого режима и наложить на него штраф, в пять раз превышающий сумму полученной взятки. Кроме этого, по мнению гособвинителя, осужденному после освобождения необходимо на десять лет запретить занимать должности в госорганах.

Как ранее сообщал “Ъ”, Сергей Куликов был задержан 9 декабря 2021 года оперативниками службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ в своем рабочем кабинете, в здании его ведомства в 1-м Басманном переулке. Это произошло после того, как инспектор получил 1,3 млн руб. наличными от одного из руководителей ФКП «Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России"». На следующий день сотрудники Следственного комитета России предъявили Сергею Куликову обвинение в получении взятки с использованием служебного положения, а Хамовнический райсуд Москвы арестовал его. Срок действия этой меры пресечения затем неоднократно продлевался.

Как следует из материалов уголовного дела, деньги у руководства ГБИП инспектор потребовал примерно за неделю до своего ареста, во время внеплановой выездной проверки. Господин Куликов возглавлял приемную комиссию по вводу в эксплуатацию нового многофункционального испытательного комплекса ГБИП по тестированию перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники, который должен был начать работу в 2021 году.

Отметим, что созданное на базе подмосковного НИИ «Геодезия» ФКП ГБИП объединяет четыре ведущих российских полигона по испытанию перспективных видов вооружений и боеприпасов, в том числе авиационной и сухопутной артиллерии всех калибров, высокоточных бомб и снарядов, средств ближнего боя, боеприпасов к системам залпового огня и различных видов двигателей.

Обнаружив во время проверки отступления от строительного регламента в двух зданиях комплекса и на вертолетной площадке, инспектор, по версии следствия, угрожая не подписать акт приемки комплекса в эксплуатацию, потребовал заплатить ему 1,3 млн руб. Причем чиновник, говорится в деле, дал понять, что готов принять деньги как наличными, так и переводом, но во втором случае требовал увеличить сумму на 25%, называя это компенсацией его расходов на обналичивание средств. Деньги господин Куликов требовал передать ему до 10 декабря 2021 года — даты истечения срока принятия комиссией решения по подписанию акта приемки. В противном случае он обещал реализовать свою угрозу. Однако представитель ГБИП, услышав предложение господина Куликова, обратился с заявлением в СЭБ ФСБ. После этого переговоры и встречи между сторонами проходили под контролем чекистов и записывались.

Вину Сергей Куликов не признал. Его защита в суде сначала требовала возврата материалов уголовного дела в прокуратуру для нового расследования, а в прениях — оправдания бывшего инспектора. Однако суд согласился с гособвинением, признал подсудимого виновным, но назначил ему более мягкое наказание, чем просил прокурор,— шесть лет колонии строгого режима без штрафа, запретив ему при этом в течение десяти лет занимать госдолжности. Защита осужденного, по данным “Ъ”, планирует обжаловать решение райсуда.

Владислав Трифонов