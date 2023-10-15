Лавров: Зеленский достал всех

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский «достал всех», включая западных союзников. Об этом он заявил во время беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым.

«Ну (Зеленский.— ''Ъ'') достал, конечно, всех»,— сказал господин Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (цитата по «РИА Новости»). Он процитировал высказывание сенатора Румынии Дианы Шошоакэ, которая призывала не допустить выступления Владимира Зеленского в румынском парламенте.

10 октября господин Зеленский прибыл в Бухарест для встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Маркелом Чолаку. СМИ, в частности G4Media, сообщали, что выступление Владимира Зеленского в парламенте отменено. По информации СМИ, решение приняли из-за позиции нескольких румынских сенаторов, включая Диану Шошоакэ.

11 октября Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский «начинает надоедать всем в Америке, в Европе». По его словам, союзники Украины задаются вопросом, «на что этот человек тратит деньги».

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