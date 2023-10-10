Выступление Зеленского в парламенте Румынии могут отменить

Руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором должен был выступить приехавший в страну президент Украины Владимир Зеленский, сообщает портал G4Media со ссылкой на источники. Другие собеседники портала утверждают, что, возможно, выступление отсрочили по соображениям безопасности. Когда оно в итоге может состояться, не уточняется.

Господин Зеленский сегодня, 10 октября, прибыл в Бухарест, его встретила глава МИД Румынии Луминица Одобеску. Планируется, что украинский президент проведет встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Маркелом Чолаку. Это первая поездка президента Украины в Румынию с начала российской военной операции. Во время своих зарубежных визитов он, как правило, выступает с речью перед парламентом принимающей страны.

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Лаура Кеффер