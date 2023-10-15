Тим Цзю подтвердил титул

Тим Цзю, представляющий Австралию, сын, возможно, главной легенды отечественного бокса Константина Цзю, защитил только что приобретенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг), очень уверенно победив казавшегося чрезвычайно опасным противником американца Брайана Мендосу. Теперь на повестке у Цзю куда более известный соотечественник Мендосы Джермелл Чарло, который должен был драться с австралийцем за звание чемпиона абсолютного, но предпочел встретиться со знаменитым мексиканцем Саулем Альваресом и проиграл тому в рамках суперсреднего веса (до 76,2 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тим Цзю (справа) владел преимуществом на протяжении всех 12 раундов боя с Брайаном Мендосой и одержал убедительную победу по очкам

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images Тим Цзю (справа) владел преимуществом на протяжении всех 12 раундов боя с Брайаном Мендосой и одержал убедительную победу по очкам

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images

Про итог этого боя в австралийском Голд-Косте, видимо, правильнее будет сказать, что Тим Цзю в нем не защитил чемпионский статус, а закрепил его. Пояс Всемирной боксерской организации достался сыну выдающегося российского бойца Константина Цзю полмесяца назад без боя. Вообще-то Цзю, который в свои 28 лет заработал репутацию одного из ярчайших персонажей в профессиональном боксе, должен был в этом году драться с владельцем званий по всем четырем основным версиям — WBO, Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) — Джермеллом Чарло. Но Чарло, который сначала взял длинную паузу из-за травмы руки, совершил неожиданный финт. Выздоровев, он предпочел поединку с Цзю более выгодный в финансовом плане бой с пользующимся колоссальной популярностью мексиканцем Саулем Альваресом. Причем на территории противника — в суперсреднем весе, в котором Альварес тоже абсолютный чемпион.

Такой скачок WBO не понравился, и она заранее сообщила, что в любом случае, что бы там ни произошло с Чарло, свой титул отдает давно дожидающемуся шанса, а в период ожидания легко разделавшемуся с довольно крепкими оппонентами — Тони Харрисоном и Карлосом Окампо — официальному претенденту на него, то есть Цзю.

Тим Цзю структуру не подвел, выдав классное выступление, в котором сверкнул всеми своими достоинствами, а в первую очередь — функциональными возможностями и ударом.

Брайан Мендоса казался соперником для него куда опаснее, чем Харрисон и Окампо. На всех экспертов произвели впечатление два предыдущих боя американца. В них он нокаутировал Джейсона Росарио и Себастьяна Фундору, хотя, например, Фундора — это настоящая звезда. Но с Цзю у Мендосы ничего не вышло.

Преимуществом Тим Цзю владел на протяжении, по сути, всего боя. Исключением был разве что его старт, первые раунды, когда Брайану Мендосе помогал неплохо работавший джеб. Особенно заметным превосходство австралийца стало во второй половине поединка, на фоне накопившейся у американца усталости. В седьмом раунде Мендоса напропускал от Цзю кучу фирменных ударов — резких, коротких, почти незаметных. А апперкот правой был настолько мощным, что публика, похоже, удивилась тому факту, что тот, кто его пропустил, каким-то образом смог устоять на ногах.

В десятом раунде Брайн Мендоса снова оказался в положении уже не просто сложном, а без всяких оговорок критическом. Прижатый к канатам, он, не особенно сопротивляясь, пытался пережить обрушившуюся на него канонаду. И пережил, продержавшись в результате до финального гонга. Впрочем, после него не было никаких сомнений в том, кому присудят выигрыш арбитры. На всех трех картах Тим Цзю взял верх с убедительным отрывом — 116:112, 116:111 и 117:111. А иллюстрацией этого отрыва могло служить лицо его противника, на котором не осталось живого места: Мендоса из-за ручьем лившейся крови практически ослеп на оба глаза.

Судя по всему, нет особенной интриги и в вопросе насчет того, как будет продолжаться карьера Цзю после этого успеха.

«Возможно, в его голове крутится мысль, что он может побить меня. Что ж, пусть попробует. Давайте определим, кто настоящий король дивизиона» — эти слова австралийца, произнесенные сразу после поединка с Мендосой, естественно, были адресованы Джермеллу Чарло.

А тому, надо полагать, не остается ничего иного, кроме как вызов принять. Дело в том, что вояж американца в суперсредний вес вышел неудачным. Сауль Альварес разгромил его примерно в том же стиле, что и Тим Цзю Брайана Мендосу. ESPN уверен, что поединок между Цзю и Чарло, уже объявившим о возвращении в «родную» категорию, обязательно состоится в ближайшее время. В нем у австралийца будет возможность записать в свой пока абсолютно «чистый» актив, без единой осечки в 24 матчах, выдающееся достижение, которым владел его прославленный отец, только в весе немножко полегче, до 63,5 кг,— звание абсолютного чемпиона мира.

Алексей Доспехов