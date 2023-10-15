Гольф-клубы и спа вносят в смету

Девелоперы в Москве расширяют инфраструктуру элитных ЖК: один из застройщиков анонсировал создание первого городского гольф-пространства на территории жилого комплекса на Кутузовском. Там же предусмотрены переговорки и караоке-зал. Все площадки, как заявлено в пресс-релизе, будут находиться под управлением собственной УК, без привлечения внешних операторов. А это значит, что эксплуатационные платежи поделят на всех жильцов. Что предлагают элитные новостройки на придомовых территориях? И сколько за это платят собственники квартир? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На смену сигарным клубам в элитных ЖК пришли ЗОЖ-пространства. Застройщики деликатно реализуют объекты придомовой инфраструктуры, но не на старте продаж. Чем выше наполняемость, тем дороже такая недвижимость. В новостройках премиум-класса квадратный метр уже начинается от 1,7 млн руб., в deluxe-сегменте — превышает 2 млн руб.

Набор инфраструктуры в премиальных жилых комплексах зависит от фантазии девелопера. Клиенты чаще ищут объекты c спортзалом, бассейном и спа, а застройщики предлагают собственную йога-студию, шоп-румы, рестораны с авторской кухней и даже депозитарий с банковскими ячейками прямо в доме.

Если эти объекты используются только жильцами, эксплуатационное обслуживание включается в общий счет и делится между всеми собственниками квартир, пояснил управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин:

«Если дом придерживается концепции приверженности искусству, в нем может быть и собственная арт-галерея. Если ЖК ориентирован на максимально динамичную аудиторию, которая постоянно находится в работе, то в нем могут быть помещения для деловых встреч, переговорные комнаты.

Ставки оплаты при этом могут доходить до 400-600 руб. за квадратный метр в месяц. Очень часто подобная инфраструктура не является стопроцентно закрытой. У нее есть оператор, и в этом случае чеки на ее содержание в минимальном размере разносятся на остальных жильцов».

Число объектов инфраструктуры в сегменте брендированных резиденций доходит до 20, добавляет господин Хазин. Ими может, к примеру, управлять отель, а жильцы таких комплексов получают порядка 200 услуг. Но это узкий сегмент рынка, и количество таких сделок в Москве не превышает десяти в год.

Эксплуатационные расходы элитных новостроек сильно выросли, и отказаться от них не получится, подчеркивает директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова:

«Все зависит от застройщика, концепции самого объекта и его площади. Туда входит не только инфраструктура, но и услуга охраны, клининга. Порядок цифр зависит от статуса.

В среднем это порядка 120-150 руб. за квадратный метр в доме бизнес-класса. В элитном лоте эксплуатационное содержание порой доходит до 500 руб. за единицу площади».

Чем меньше дом, тем выше расходы жильцов. Если взять для примера самые ликвидные объекты (это квартиры в 120-140 кв. м, на них приходится больше всего сделок), то при ставке в 500 руб. за квадратный метр содержание придомовой инфраструктуры встанет в 70 тыс. руб. в месяц без учета показаний счетчиков. С коммуналкой же в год набежит больше 1 млн руб.

И потенциальные покупатели столько платить не готовы, делится замрегионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Нина Демченко: «Недавно мы проводили опрос на тему эксплуатационных платежей. 80% наших клиентов хотели бы уложиться в 200-250 руб. за квадратный метр.

Если, например, брать один из элитных ЖК на Тверской deluxe-класса, то за апартаменты площадью 340 кв. м с учетом эксплуатационных платежей 330 руб. за квадратный метр будущему собственнику ежемесячно придется платить порядка 112-115 тыс. руб., помимо счетчиков. При том, что этот лот стоит сейчас порядка 1 млрд руб.».

Деньги умеют считать все. У брокеров на эту тему есть шутка: проще заплатить сразу несколько миллионов долларов, чем платить по $100 всю жизнь.

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