При обрушении строительных лесов в Красноярске погиб один человек

ЧП случилось на объекте, расположенном на проспекте Свободном. По данным СКР, при падении с высоты один мужчина умер от полученных травм. Второму пострадавшему оказывают медпомощь. Проверку проводят на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК).