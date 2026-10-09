При обрушении строительных лесов в Красноярске погиб один человек
09.10.2026, 11:33
В Красноярске во время демонтажа обрушились строительные леса. Двое работников упали, один из них погиб. Региональный СКР проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП случилось на объекте, расположенном на проспекте Свободном. По данным СКР, при падении с высоты один мужчина умер от полученных травм. Второму пострадавшему оказывают медпомощь. Проверку проводят на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК).
Как уточнили «РИА Новости» в СКР, леса были сооружены до пятого этажа. «Рабочие находились примерно на высоте четырех-пяти метров. Сам дом (возле которого были установлены леса) имеет шесть этажей»,— уточнила собеседница агентства.