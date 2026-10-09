Житель Сочи испортил городские громкоговорители из-за жалоб жены

В июне 2026 года Андрес Голдман вывел из строя четыре громкоговорителя, залив их монтажной пеной. Городскому бюджету был нанесен ущерб в 67 тыс. руб. Андрес Голдман признался в том, что оборудование испортил именно он, но просил проявить снисхождение в связи с состоянием его жены. Суд назначил жителю Сочи наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев условно. Приговор пока не вступил в законную силу.