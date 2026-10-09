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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Происшествия

Глава избиркома в Алешкинском округе погибла при атаке БПЛА

09.10.2026, 11:52
Вооруженные силы Украины 8 октября дважды атаковали жилой дом в поселке Новая Маячка Алешкинского округа. При ударе БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко. Об этом сообщила пресс-служба избиркома Херсонской области.
Елена Литвиненко

Елена Литвиненко

Избирательная комиссия Херсонской области

Елена Литвиненко возглавляла УИК № 47 с июля 2023 года. Она участвовала в организации и проведении выборов в Херсонскую областную думу, местный совет, а также выборов президента. Кроме того, была на посту во время выборов депутатов Госдумы.
Госпожа Литвиненко совмещала работу в избирательной системе с должностью старшей медицинской сестры в Алешкинском комплексном центре социального обслуживания населения.
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