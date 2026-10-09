Глава избиркома в Алешкинском округе погибла при атаке БПЛА
09.10.2026, 11:52
Вооруженные силы Украины 8 октября дважды атаковали жилой дом в поселке Новая Маячка Алешкинского округа. При ударе БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко. Об этом сообщила пресс-служба избиркома Херсонской области.
Елена Литвиненко возглавляла УИК № 47 с июля 2023 года. Она участвовала в организации и проведении выборов в Херсонскую областную думу, местный совет, а также выборов президента. Кроме того, была на посту во время выборов депутатов Госдумы.
Госпожа Литвиненко совмещала работу в избирательной системе с должностью старшей медицинской сестры в Алешкинском комплексном центре социального обслуживания населения.