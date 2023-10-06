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Коммерсантъ FM
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Элитное жилье расходится рекордно

Почему застройщики решили поднять стоимость квадратного метра

Девелоперы переписывают прайс-листы элитных новостроек впервые за год. Как выяснил “Ъ FM”, в октябре часть застройщиков решила поднять стоимость квадратного метра. Пока повышение коснется только ликвидных объектов. Причина — рост потребительской активности. Спрос на элитную недвижимость, по данным NF Group, показал квартальный рекорд и превысил допендемические уровни продаж. Прогноз — 400 закрытых сделок по Москве за последние три месяца. Сколько сейчас стоит премиальное жилье? И какие программы предлагают застройщики? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Продажи элитных новостроек достигли уровня рекордного 2018 года. Тогда на рынке заключалось порядка 2 тыс. сделок в год. Сейчас, как делятся собеседники “Ъ FM”, Москва снова вышла на эти показатели. По крайней мере, по итогам третьего квартала.

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Повышенный спрос на элитное жилье спровоцировал и курс доллара, и возвращение релокантов вместе с капиталами, и интерес инвесторов, которые снова поверили в столичную недвижимость при доходности всего в 5%. Те, у кого были валютные накопления, перевели их в квадратные метры.

Тем более когда средневзвешенная цена предложений в элитных новостройках практически не менялась весь год — 1,5 млн руб. за квадратный метр. Но уже сейчас застройщики переписывают прайс-листы, говорит директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская недвижимость» Анатолий Довгань:

«Основной период повышения проходит в первые две недели октября, но есть уже отдельные проекты, где на ликвидные объекты цены увеличились в пределах 5%. Есть лоты, которые подорожали до 10%.

Сейчас в центре города выходят новые проекты, где цены уже превышают 2 млн руб. за квадратный метр».

Средний чек покупки в элитных новостройках — 200-250 млн руб. за квартиру в 120-140 метров, добавляет Анатолий Довгань. Это как раз те самые ликвидные объекты, и их доля заметно сокращается. Найти свободные участки в центре Москвы становится сложнее, добавляет партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев:

«Девелоперы подходят к новым площадкам очень осторожно, предпочитая даже бизнес-класс, башни, где в одном корпусе может быть до 100 квартир. В центре Москвы очень дорогой вход по земле. Строить будут, но, скорее всего, используя старые дома.

Кроме того, на ситуацию влияет и переезд министерств, есть крупные госкорпорации, которые планируют переехать в "Сити", и от них останется много зданий в центре Москвы. Возможно, они уйдут под какие-то клубные дома, как Levenson, как "Атланты", "Столешников" — есть такие примеры».

В третьем квартале столичный рынок пополнился пятью новыми проектами, делятся брокеры. Два из которых реализуются в формате закрытых продаж: клубный дом на Патриарших и элитные резиденции в Хамовниках. И сейчас получить серьезный дисконт практически нельзя, делятся собеседники “Ъ FM”. Максимум можно рассчитывать на комплементарную скидку в 1-2% иногда для округления чека. В редких случаях дают 5-7%. И чаще только при 100-процентной оплате, говорит коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев:

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«Сейчас очень высокие ставки по ипотеке, поэтому рассрочка становится интересной альтернативой. Скажем, по строящейся башне даем рассрочку до окончания срока строительства. Все зависит от ситуации, если, скажем, на полгода, и первоначальный взнос составил больше 50% или 70% — зависит от конкретной квартиры — рассрочки могут быть и беспроцентные».

Ипотечные сделки на рынке элитных новостроек занимают 18%, рассрочки достигают 40%, сообщили “Ъ FM” в NF Group. И такой разрыв вполне логичен. Средняя ставка по жилищному кредиту без господдержки начинается от 14%, а рассрочка от застройщиков — 8% годовых. При этом первоначальный взнос составляет не 15-20 %, как в банках, а минимум 50%.

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