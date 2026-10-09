Танкер в Черном море отбуксировали в безопасное место после пожара вблизи Сочи

Судно загорелось вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен. Пострадавших нет. Пожар на танкере потушили на следующий день. Какое-то время танкер дрейфовал вдоль береговой линии Лазаревского района. В Минтрансе заявили, что нефть, которую перевозило судно, в воду не попала.