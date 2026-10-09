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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Происшествия

Танкер в Черном море отбуксировали в безопасное место после пожара вблизи Сочи

09.10.2026, 11:41
Атакованный в Черном море танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место. Специалисты установили боновые заграждения. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.
«Сформирован необходимый резерв сорбента. Специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние танкера»,— указано в сообщении ведомства по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки, которое провел министр транспорта Андрей Никитин.
Судно загорелось вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен. Пострадавших нет. Пожар на танкере потушили на следующий день. Какое-то время танкер дрейфовал вдоль береговой линии Лазаревского района. В Минтрансе заявили, что нефть, которую перевозило судно, в воду не попала.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пожар курортного масштаба».
Кораблекрушения, аварии судов
Минтранс
Сочи
Черное море