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Коммерсантъ FM
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Испанские дома остались не у сделок

Почему россияне стали реже покупать недвижимость в Европе

Испанские риэлторы пожаловались, что отрасль осталась без русских денег. Операции по продаже недвижимости в традиционно популярных регионах практически сведены к нулю, пишет издание El Pais. В Ассоциации риэлторов Испании вспоминают, что пандемия коронавируса вызвала революцию на рынке элитной недвижимости на побережье Коста-дель-Соль. Россияне раскупали особняки, под их запросы на курортах открылись школы, клиники, поля для гольфа и появился целый спектр услуг. Однако с февраля прошлого года таких клиентов практически не осталось.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Те немногие россияне, кто за последний год купил жилье в королевстве, живут за пределами родной страны. Оплату сделок они проводят через банки Азербайджана или Турции. В основном это претенденты на «золотой паспорт» Испании, отметил исполнительный директор компании Tranio Михаил Буланов: «Если говорить про классические жилые метры, которые русские покупали вокруг Марбельи, Малаги и Торревьехи, то спрос существенно упал. Но его продолжает поддерживать "золотая виза", она стоит €500 тыс. И это единственный простой вариант, который работает с русским паспортом и который выдают. Поэтому такие сделки, когда именно для себя покупают недвижимость, чтобы переехать и сразу получить "золотую визу", проходят.

Какую недвижимость выбирают россияне в Азии и на Ближнем Востоке

Но доля массовых сделок, когда, допустим, просто присматривают домик у моря, существенно снизилась. И мне кажется, что на Коста-Браве это ощущается сильнее всего. На Коста-дель-Соль другая проблема. Помимо русских, вторыми крупнейшими покупателями там исторически были британцы. А они в последнее время тоже сюда практически не едут, у них там свои проблемы с "Брекситом", они менее активны стали на этом рынке. Но какие-то покупки продолжают совершаться.

Что касается оплаты таких сделок россиянами, в основном она идет через страны Центральной Азии, отчасти через Турцию. Условно, рубли уходят в Бишкек, Ереван, меняются там на евро и отправляются дальше куда-либо в Европу. Это непросто — банки внимательно следят за переводами. Американцы приезжали в Центральную Азию, ругались на местные банки, но тем не менее такой формат перевода средств существует. И для тех клиентов, кто связывает свою жизнь с Европой, например, у них дети там учатся или они в принципе хотят на пенсию отправиться, сделки проводятся.

Но в итоге ты тратишь несколько процентов на транзакционные издержки, не считая адского курса».

Россияне чаще всего выбирают курортные города в Малаге. Каждый третий дом в провинции принадлежит хозяину с русским паспортом, отмечает издание El Pais. В окрестностях Марбельи, где продаются виллы по €30 млн, даже появилась инфраструктура для русскоязычных жителей — для них открылись школы, клиники, гольф-клубы.

Но в последние два года россияне выбыли из списка активных клиентов. Желающие купить дом в Европе теперь присматриваются к Кипру, пояснила руководитель департамента зарубежной недвижимости компании Golden Brown Даяна Березовская: «В недружественных странах в Европе россияне сейчас купить недвижимость практически не могут. Это обусловлено невозможностью перевода денежных средств за покупку и еще со множеством нюансов, которые специфичны для внутреннего рынка. Например, местные европейцы не готовы связываться с русскими деньгами, с покупателями с русскими паспортами, поэтому в сделке россиянину просто будет отказано.

Турецкий паспорт становится дороже

Также граждане РФ не могут в Европе пройти стандартную процедуру KYC при покупке недвижимости, поэтому здесь можно говорить о том, что дефицит русских покупателей в Европе сейчас существует, и это объективно так. На сегодняшний день можно купить недвижимость на Кипре, а также можно получить постоянный вид на жительство при покупке от €300 тыс. И ее можно оплатить через российские банки платежом или переводом».

В прошлом году в Малаге проживало чуть более 8 тыс. граждан России — это на 1 тыс. больше, чем в 2021-ом. Большинство живут в Марбелье, где есть все — от СМИ до русских школ и вывесок «продается» на кириллице, уточняет издание El Pais. При этом каждый третий дом в Малаге принадлежит иностранцу. По данным местного регистрационного органа, 16% занимают британцы, 12% — шведы, а замыкают тройку владельцы недвижимости из Нидерландов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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