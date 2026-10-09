FT: дочь главы аппарата Белого Дома работает на лоббистскую фирму Республики Сербской

Снимок прокомментировал и Белый дом. Его представитель заявил CBS News, что Сьюзи Уайлс не обсуждает рабочие вопросы со своей дочерью. В сентябре она приняла в Белом доме Жельку Цвиянович, сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины и политического союзника бывшего президента Милорада Додика. По данным телеканала, встреча была организована по просьбе господина Гарсии.