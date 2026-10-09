FT: дочь главы аппарата Белого Дома работает на лоббистскую фирму Республики Сербской
09.10.2026, 11:39
Кэти Уайлс — дочь главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлс — партнер лоббистской компании Continental Strategy, представляющей интересы Республики Сербской. В феврале этого года фирма заключила с ней контракт на $35 тыс. в месяц. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.
Поводом для расследования стали снимки, опубликованные Кэти Уайлс в социальных сетях. На них она запечатлена с винтовкой в руках рядом с высокопоставленным министром Республики Сербской Желько Будимиром. Представитель Continental Strategy подтвердил телеканалу CBS News факт ее поездки в страну в августе, но заявил, что она была связана с технико-экономическим обоснованием проекта для американского клиента. В компании также заявили, что госпожа Уайлс не вела лоббистскую деятельность перед властями США.
Continental Strategy утверждает, что единственный сотрудник, лоббировавший интересы Республики Сербской перед американским правительством, — Алехандро Гарсия. В 2024 году он был замглавы в предвыборной кампании Дональда Трампа.
Снимок прокомментировал и Белый дом. Его представитель заявил CBS News, что Сьюзи Уайлс не обсуждает рабочие вопросы со своей дочерью. В сентябре она приняла в Белом доме Жельку Цвиянович, сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины и политического союзника бывшего президента Милорада Додика. По данным телеканала, встреча была организована по просьбе господина Гарсии.