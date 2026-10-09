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МирКонфликты

Армия России взяла Кияницу в Сумской области

09.10.2026, 11:43
Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Кияница в Сумской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
За неделю российские военнослужащие поразили 14 сухогрузов и танкеров, которые использовались для поставок вооружения и топлива для ВСУ, указано в сводке военного ведомства. Кроме того, вооруженные силы сбили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7,4 тыс. беспилотников украинских вооруженных сил.
За последнюю неделю подразделения группировки войск «Север» установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области. Подразделения «Востока» — над двумя селами в Запорожской области.
Карты специальной военной операции на Украине
Минобороны