Армия России взяла Кияницу в Сумской области

За неделю российские военнослужащие поразили 14 сухогрузов и танкеров, которые использовались для поставок вооружения и топлива для ВСУ, указано в сводке военного ведомства. Кроме того, вооруженные силы сбили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7,4 тыс. беспилотников украинских вооруженных сил.