Армия России взяла Кияницу в Сумской области
09.10.2026, 11:43
Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Кияница в Сумской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
За неделю российские военнослужащие поразили 14 сухогрузов и танкеров, которые использовались для поставок вооружения и топлива для ВСУ, указано в сводке военного ведомства. Кроме того, вооруженные силы сбили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7,4 тыс. беспилотников украинских вооруженных сил.
За последнюю неделю подразделения группировки войск «Север» установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области. Подразделения «Востока» — над двумя селами в Запорожской области.