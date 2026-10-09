Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №187

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

FT: власти Сирии перевели активы Асада на $50 млрд в секретный фонд

09.10.2026, 11:40
Активы бывшего лидера Сирии Башара Асада на сумму около $50 млрд перешли под контроль Сирийского суверенного фонда, созданного в прошлом году президентом Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа. Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Газета называет фонд «секретным» и «непрозрачным».
Источники FT сообщают, что фонд контролирует как государственную собственность, так и активы, конфискованные у людей, связанных с режимом Башара Асада. По данным газеты, ему перешли активы в самых разных секторах экономики — от заводов и торговых центров до объектов недвижимости и долей в банках. Источники также сообщают, что Ахмед аш-Шараа контролирует работу фонда, его совет директоров возглавляет министр туризма Сирии Мазен аль-Сальхани, а директором является Ибрагим Суккарие. В 2018 году Австралия внесла его в контртеррористический санкционный список как предполагаемого члена группировки Джебхат ан-Нусра (признана террористической и запрещена в РФ).
FT со ссылкой на источники и аналитиков пишет, что этот фонд превратился в «мощный инструмент контроля над сирийской экономикой», так как его руководство определяет, кто будет управлять ключевыми сферами и инвестировать в них. Также сообщается, что фонд играет ключевую роль в привлечении инвестиций из стран Персидского залива. По словам главы Совета сирийского бизнеса Таера Лахама, фонд является самой успешной экономически и «самой богатой организацией в Сирии».

Из офтальмолога в диктаторы

Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье генерала Хафеза Асада, в 1971 году ставшего президентом Сирии. В 1988 году Башар Асад окончил Дамасский университет, получив диплом врача-офтальмолога. В начале 1990-х стажировался в Лондоне На фото: Хазеф Асад с женой Анисой (сидят) и их дети, слева направо (стоят): Махер, Башар, Басиль, Маджид, Бушра
1/201/20
В 1994 году после гибели в автокатастрофе старшего брата Басиля, которого отец готовил в качестве своего преемника, Башар Асад был назначен советником президента. От кандидатур других президентских сыновей в качестве преемников пришлось отказаться: третий сын Махер отличался необузданным нравом и однажды ранил из пистолета главу сирийской военной разведки, а самый младший Маджид оказался замешан в серии скандалов с наркотиками
2/202/20
В 1990-х Башар Асад назначался отцом на различные посты для приобретения опыта: был главой Сирийского компьютерного общества, руководил бронетанковыми войсками страны, возглавлял кампанию по искоренению коррупции, отвечал за стратегически важное для Сирии ливанское направление внешней политики
3/203/20
В 1994 году Башар Асад был зачислен в республиканскую гвардию в звании капитана, в экстренном порядке получил военное образование. В 1995 году ему присвоено звание майора, в 1997-м — подполковника, в 1999-м — полковника
4/204/20
В день смерти отца, 10 июня 2000 года, Башар Асад был единогласно избран сирийским парламентом новым президентом страны с присвоением звания генерал-лейтенанта и назначением верховным главнокомандующим. Правящая партия «Баас» выбрала его своим лидером
5/205/20
10 июля 2000 года в Сирии был проведен референдум, на котором, по официальной статистике, в пользу назначения Башара Асада президентом высказались 97% избирателей. Башар Асад стал одним из самых молодых глав государств в мире. Для этого была принята поправка к конституции, в соответствии с которой возрастной ценз кандидатов на пост президента был снижен с 40 до 34 лет На фото: похороны Хафеза Асада
6/206/20
Придя к власти, Башар Асад в целом продолжил внешнеполитический курс отца, направленный на поддержку всех антиизраильских сил, включая террористические группы, что стало поводом для санкций со стороны Вашингтона. В Сирии продолжил действовать пункт материально‑технического обеспечения ВМФ России Тартус, в 2005 году российские власти списали 73% сирийского долга почти на $10 млрд На фото: Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в 2005 году
7/207/20
Под давлением мирового сообщества Башар Асад вывел сирийские войска из Ливана в 2005 году после почти 30-летнего присутствия. Катализатором для этого стало убийство премьер-министра Ливана Рафика Харири, в причастности к которому ООН обвиняла сирийские власти и лично Башара Асада. В августе 2020 года спецтрибунал ООН постановил, что доказательств причастности Сирии к убийству обнаружить не удалось
8/208/20
В первые годы у власти Башар Асад провел ряд либеральных реформ: выпустил из тюрем несколько сотен политзаключенных, санкционировал появление независимой прессы, негосударственных университетов, НКО, частных банков и фондового рынка. В 2003 году на выборах в парламент впервые прошли независимые кандидаты
9/209/20
С другой стороны, в стране сохранялось чрезвычайное положение (введенное в 1963 году), благодаря которому, в частности, власти без суда могли арестовать на длительный срок любого гражданина Сирии. Под стражу таким образом были заключены многие оппозиционеры. Правозащитные организации, включая Human Rights Watch, выпускали доклады о массовых нарушениях прав человека в стране
10/2010/20
В 2007 году Башар Асад стал президентом Сирии во второй раз на безальтернативной основе, получив, по официальным данным, 97,6% голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, а Госдеп США в своем заявлении отметил способности сирийского президента «одолеть ноль других кандидатов»
11/2011/20
Со своей женой Асмой (на фото) Асад сблизился в начале 1990-х во время стажировки в Лондоне. Многие в Сирии расценивали брак алавита Асада с представительницей суннитского клана как желание алавитского режима сблизиться с суннитским большинством страны
12/2012/20
В начале 2011 года в Сирии начались антиправительственные выступления, охватившие крупнейшие города — Дамаск, Деръа, Хомс, Латакию. Демонстранты требовали проведения демократических реформ, отмены режима чрезвычайного положения, отставки Башара Асада
13/2013/20
Башар Асад частично пошел навстречу протестующим и отменил чрезвычайное положение, распустив правительство, однако затем при разгоне армией масштабных оппозиционных акций погибли сотни протестующих, столкновения переросли в гражданскую войну, жертвами которой к настоящему времени стали уже более 500 тыс. человек. После свидетельств правозащитников о массовых убийствах заключенных в правительственных тюрьмах западные лидеры стали называть Асада диктатором, президент обвинения отрицал На фото: Башар Асад навещает в больнице солдат, раненных в столкновениях с оппозицией
14/2014/20
В 2014 году в условиях гражданской войны в Сирии прошли первые президентские выборы на конкурентной основе. Голосование не состоялось на большей части территории, неподконтрольной правительству. ЕС, США и многие другие страны не признали итоги выборов, на которых с 88,7% голосов вновь победил Башар Асад, чей третий срок по новой конституции, принятой в 2012 году, стал первым
15/2015/20
С 2015 года в конфликте на стороне сирийской армии, по просьбе Башара Асада, участвуют российские военные. С российской помощью к концу 2017 года территория Сирии практически полностью была освобождена от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) На фото: Башар Асад на базе, используемой российскими ВКС в Хмеймиме
16/2016/20
В настоящее время сирийская армия и другие лояльные Башару Асаду проправительственные силы контролируют более 90% Сирии, остальная территория остается под контролем вооруженной оппозиции, курдских формирований, а также различных террористических группировок
17/2017/20
На президентских выборах 2021 года Башара Асада, по официальным данным, поддержали 95,1% избирателей. На голосование пришли примерно 14 млн сирийцев. Внешняя оппозиция выборы бойкотировала. Наиболее сильные протесты против голосования прошли в провинции Деръа, где 11 лет назад и началась гражданская война в Сирии. Сам Башар назвал эти выборы возвращением к мирной жизни
18/2018/20
Башар Асад продолжил опираться на Россию даже после того, как интенсивность боевых действий в Сирии пошла на спад. 25 февраля 2022 года он «выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции» на Украине. После этого российские официальные лица осудили новые израильские авиаудары по Сирии и планы Турции провести там операцию против курдов На фото: президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин (в центре) и министр обороны России Сергей Шойгу
19/2019/20
Сирия постепенно налаживает отношения со странами исламского мира, в том числе с теми, что были вовлечены в военный конфликт. Так, в августе 2022 года Башар Асад попал на первые полосы турецких газет. Журналисты требовали нормализации отношений с Сирией. Один из заголовков гласил: «Настала очередь Асада». В мае 2023 года Асад впервые за 12 лет посетил саммит Лиги арабских государств
20/2020/20
Смотреть
Сирия
Ближний Восток

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент