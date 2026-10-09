FT: власти Сирии перевели активы Асада на $50 млрд в секретный фонд

Источники FT сообщают, что фонд контролирует как государственную собственность, так и активы, конфискованные у людей, связанных с режимом Башара Асада. По данным газеты, ему перешли активы в самых разных секторах экономики — от заводов и торговых центров до объектов недвижимости и долей в банках. Источники также сообщают, что Ахмед аш-Шараа контролирует работу фонда, его совет директоров возглавляет министр туризма Сирии Мазен аль-Сальхани, а директором является Ибрагим Суккарие. В 2018 году Австралия внесла его в контртеррористический санкционный список как предполагаемого члена группировки Джебхат ан-Нусра (признана террористической и запрещена в РФ).