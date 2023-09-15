Кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2024 год

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о бюджете на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд гривен ($42 млрд) и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд гривен ($84,2 млрд). Более половины ресурсов бюджета пойдет на оборонный сектор — 1 трлн 685 млрд гривен ($45,6 млрд, на $3 млрд больше, чем в 2023-м), сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, вторым приоритетом распределения бюджета стала социальная сфера. На нее планируется потратить 469 млрд гривен ($39,7 млрд). На третьем, четвертом и пятом местах — медицина и образование ($4,8 млрд), поддержка ветеранов ($391 млн), восстановление экономики соответственно.

Из сообщения господина Шмыгаля следует, что бюджетный дефицит может составить рекордные 50% от расходов.

Денис Шмыгаль отметил, что повышения налогов не предполагается, а правительство продолжает программы льготного кредитования и поддержки украинских стартапов. По его словам, в текущем году планируется запустить новые программы для индустриальных парков и реализации инвестиционных проектов.

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что в проекте госбюджета не заложены расходы на выборы в следующем году. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он готов провести выборы, если это «будет нужно».

Госбюджет на 2023 год парламент Украины принял с дефицитом 1,3 трлн гривен ($38 млрд), доходами на уровне 1,28 трлн гривен (более $34 млрд по нынешнему курсу) и расходами 2,57 трлн гривен (почти $70 млрд).