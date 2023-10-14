Над Белгородской областью сбили БПЛА самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над селом Новая Деревня сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Обломки пробили крышу жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня… По предварительным данным, пострадавших нет. Также в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома»,— написал губернатор в Telegram.

Как сообщили в Минобороны, беспилотник сбили дежурными средствами ПВО в 17:30 мск.

12 октября системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к областному центру в районе хутора Ближний. Обломки упали на частный дом. Погибли родители и четырехлетний ребенок сотрудницы местного Технологического университета.

Подробнее — в материале «Беспилотник не пощадил семью».

Анастасия Ларина