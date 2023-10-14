Рубль не оценил выручку

Правительство раскрыло детали нового валютного контроля. Но рубль на них никак не отреагировал. 13 октября власти разъяснили, как именно будет работать механизм обязательной продажи валютной выручки. Экспортеров обяжут возвращать в страну 80% заработанной валюты, а 90% от этой суммы продавать на бирже. Сделать это необходимо в течение двух недель. Для сравнения, после начала боевых действий на Украине экспортеры должны были продавать 80%, но в срок до трех дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Высказался о ситуации на валютном рынке и Владимир Путин. Он сообщил, что для бюджета курс должен быть «чуть-чуть пониже». Но это не убедило рынок: доллар остался на отметке в 97 руб., а евро продолжил торговаться в районе 102 руб.

Может ли ситуация измениться? Инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов напоминает, что продажи валюты в рамках нового механизма начнутся в понедельник 16 октября, но особого влияния на рынок это не окажет:

«Об обязательной продаже валютной выручки стало известно еще в середине недели, и тогда рубль достаточно сильно укрепился — на целых 3 руб. Курс национальной валюты снизился со 100 руб. до 97 руб. за доллар.

Но радикального значения для валютного рынка обязательная продажа валютной выручки не окажет. Дело в том, что по данным Центрального банка, экспортеры и без того продавали на рынке примерно 80-85% валютной выручки, сейчас будет продаваться чуть больше — 90%. Но это кардинально не меняет расклад сил.

Значение обязательной продажи валютной выручки больше психологическое. Это говорит о том, что правительство готово защищать рубль и не дать ему опускаться ниже 100 руб. за доллар. Может быть, мы увидим 95 руб. за доллар, но вряд ли рубль укрепится сильнее.

Инструменты властей не безграничны. В запасе, возможно, остаются какие-то валютные интервенции, но они достаточно проблематичны в условиях того, что валютных резервов в России сейчас не так много. Также возможны какие-то дополнительные ограничения движения капитала, например, уменьшение сумм переводов за рубеж».

По оценке регулятора, реальный эффективный курс рубля снизился на 30% за девять месяцев. Владимир Путин во время визита в Киргизию заявил, что уровни доллара не связаны с какими-то проблемами в экономике. Правда, за несколько секунд до этого он сообщил, что «если бы все было нормально», то указа об обязательной продаже валюты не появилось.

Желание сохранять выручку за рубежом президент объяснил фразой «голь на выдумки хитра». Впрочем, по оценке Центробанка, на зарубежных счетах экспортеры оставляют не больше 1% средств. Даже несмотря на валютный контроль, девальвацию рубля сдержать не удастся, полагает экономист Николай Корженевский:

«По первым оценкам получается примерно следующее. Если считать флоп, то есть $100 выручки, экспортер должен продать на внутреннем рынке $72. Но если мы вспомним последние публикации, оценки Банка России, то примерно столько все последнее время экспортеры и продают.

Получается, что в целом этот указ радикально объем предложения валюты на российском внутреннем рынке не поменяет.

Что сейчас влияет на рубль и в какую сторону? Если говорить о рыночных факторах, ключевая вещь, которая сейчас влияет на валютный рынок, это как обычно ситуация с платежным балансом и бюджетом. Ситуация с платежным балансом продолжает ухудшаться. По итогам 2023 года профицит текущего счета будет примерно в пять раз меньше, чем в 2022-м.

По итогам следующего, 2024 года, профицит текущего счета, вероятно, будет в 10 раз меньше, чем в 2022 году. Текущий счет — это и есть такая какая-то теоретическая величина, показывающая, сколько вообще валюты может прийти в страну. Но мы видим, как быстро этот приток сокращается. Поэтому с этой стороны давление на рубль однозначно присутствует, и мы видим его в котировках. С тем, что мы уже знаем про бюджет, если предположить, что в следующем году профицит текущего счета будет в районе $30 млрд, то тогда это в любом случае трехзначные котировки рубля. Скорее, в районе110-120 руб. за доллар».

На фоне девальвации в России ускоряется инфляция: в сентябре она составила 6% в годовом выражении и по итогу года, как говорят собеседники “Ъ FM”, выйдет за пределы прогноза регулятора.

Банк России уже трижды за три месяца повышал ключевую ставку. Сейчас она составляет 13%. Следующее заседание — через две недели, и регулятор снова будет рассматривать целесообразность повышения ставки, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Прежде Эльвира Набиуллина объясняла, что эффект от этих решений нивелируется щедростью государства, которое субсидирует многие кредиты из бюджета и мешает снизить спрос.

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Иван Якунин