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Коммерсантъ FM
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«Норникель» сообщил об увеличении сроков и стоимости доставки грузов

Сроки доставки продукции «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) выросли в два-три раза из-за отказа европейских транспортных компаний работать с российскими контрагентами. Об этом заявил вице-президент компании по продажам и сбыту Антон Берлин. Стоимость доставки также увеличилась, отметил он.

«Доставка выросла в два-три раза. Чуть проще с драгметаллами, они летают самолетами, поэтому там счет идет на дни. Доставки морским транспортом, особенно в Азию,— это чувствительно, потому что судно идет до Китая больше двух месяцев. Северный морской путь пока не настолько доступен, и мы плывем в обход»,— сказал господин Берлин в интервью на YouTube-канале «Популярные инвестиции».

«Норникель» в первом полугодии резко переориентировал продажи на Азию, регион впервые в истории стал для компании самым крупным рынком. При этом, согласно отчетности компании по МСФО, падение цен на металлы привело к сокращению выручки компании на 20%, до $7,2 млрд, а курсовая разница обрушила чистую прибыль в пять раз, до $1,1 млрд.

Подробнее о финансовых результатах компании — в материале «Ъ» «''Норникель'' уронил прибыль».

Лусине Баласян

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