«Норникель» уронил прибыль

«Норникель» в первом полугодии резко переориентировал продажи в Азию, регион впервые в истории стал для компании самым крупным рынком. При этом падение цен на металлы привело к сокращению выручки компании на 20%, до $7,2 млрд, а курсовые разницы обрушили чистую прибыль в пять раз, до $1,1 млрд. Аналитики в целом оценили результаты умеренно негативно, отмечая отсутствие ожидаемого эффекта от сокращения оборотного капитала и неясность вопроса с выплатой промежуточных дивидендов осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

«Норникель» в январе—июне сократил чистую прибыль в пять раз, до $1,1 млрд, выручка упала на 20%, до $7,2 млрд, следует из опубликованной компанией отчетности по МСФО (.pdf). В основном ухудшение результатов объясняется снижением цен на основные производимые металлы. При этом удар по прибыли нанес эффект курсовых разниц: в первом полугодии 2023 года отрицательные курсовые разницы составили $1,2 млрд, тогда как в первом полугодии прошлого года эффект был положительным в $2,6 млрд.

EBITDA компании сократилась на 30%, до $3,37 млрд, причем сокращение оказалось несколько больше прогнозов большинства аналитиков. При этом «Норникель» уменьшил капитальные вложения по сравнению с планом: согласно комментариям менеджмента, по итогам года инвестиции могут составить $3,5–3,8 млрд вместо ожидавшихся $4,7 млрд. Причина — ослабление рубля, что привело к снижению инвестиций в долларовом выражении.

30 процентов составило сокращение EBITDA «Норникеля» в первом полугодии 2023 года

Свободный денежный поток компании вырос на 28%, до $1,37 млрд. Этот показатель теперь важен для миноритариев, поскольку крупнейший акционер «Норникеля» «Интеррос» настаивает на расчете дивидендов именно от показателей денежного потока, а не от EBITDA, как было в прежней дивидендной формуле, переставшей действовать в конце 2022 года. В то же время менеджмент «Норникеля» отметил в комментариях к отчетности, что во втором полугодии на денежном потоке отрицательно скажется выплата windfall tax в российский бюджет.

Основным вопросом, интересовавшим аналитиков, была динамика оборотного капитала, который за 2022 год вырос на $2,8 млрд, до $4 млрд на конец год. Причина роста — увеличение непроданных запасов металла, а также удлинение сроков и изменение логистики. На этом направлении наметилось улучшение — с начала года чистый оборотный капитал снизился на 20%, до $3,4 млрд. Компания также отметила, что ожидает снижения объема оборотного капитала в ближайшие месяцы.

«Норникелю» удалось в существенной степени переориентировать продажи в Азию: если в 2022 году на Европу приходилось 51% продаж металла конечным покупателям, то сейчас доля этого рынка упала до 25%, в то время как доля Азии выросла до 49% (против 27,2%).

Объем непроданных запасов металла также сократился, и компания намерена привести его к норме к концу года.

Эксперты сочли, что результаты «Норникеля» оказались в целом хуже ожиданий. Аналитики телеграм-канала «Мои инвестиции» отметили, что свободный денежный поток оказался на 5% ниже их оценок, а «высвобождения оборотного капитала пока не произошло». Основной неопределенностью остается отсутствие утвержденной дивидендной политики, и аналитики не ждут решения по промежуточным дивидендам раньше октября.

Аналитики инвестбанка «Синара» оценивают возможные промежуточные дивиденды осенью в 600 руб. на акцию при условии, что компания направит на них 75% свободного денежного потока. Дивидендная доходность в таком случае составит около 3,5%. «Считаем, что отчетность негативно повлияет на котировки акций в ближайшее время»,— отмечают они. По итогам основной сессии на Мосбирже акции «Норникеля» снизились 2 августа на 2%, до 16,65 тыс. руб. за бумагу.

Юрий Барсуков