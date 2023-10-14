Венгрия не одобрит вступление Украины в ЕС до решения проблемы венгров Закарпатья

Венгрия не согласится на принятие Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, принятие закона об образовании на Украине привело к тому, что в школах с обучением на венгерском языке уроки проводят на нем лишь частично.

Министр считает такую ситуацию неприемлемой. «Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права»,— сказал «РИА Новости» господин Сийярто.

Как добавил министр, количество занятий на венгерском языке снижается до уровня «между 20% и 40%». «Начиная с 2015 года у нас идет перманентный конфликт с украинцами по этому поводу. Последние восемь лет мы постоянно спорим с ними, прося их вернуть венграм те права, которые у них были тогда. Мы не требуем чего-то большего»,— заверил Петер Сийярто.

На закон об образовании на Украине также жаловались власти Румынии. Венецианская комиссия пришла к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям и не соответствуют европейским нормам и ценностям. В январе МИД Венгрии обвинил Киев в «жесткой мобилизации» закарпатских венгров. В августе в Верховной раде предложили смягчить языковые нормы для меньшинств, за исключением русских.

Лаура Кеффер