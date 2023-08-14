В Раде предложили смягчить языковые нормы для меньшинств, за исключением русских

Депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» предложили поправки в закон о национальных меньшинствах. Документ появился на фоне критики Венецианской комиссии по итогам рассмотрения заявлений Венгрии и Румынии. Языковые послабления не будут распространяться на русских.

Венецианская комиссия ранее пришла к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям и не соответствуют европейским нормам и ценностям. Эксперты предложили разрешить нацменьшинствам проводить мероприятия без перевода на украинский, облегчить издание книг на разных языках и провести ряд других изменений.

Законопроект в Верховную раду внесли депутаты Александр Корниенко, Евгения Кравчук, Сергей Бабак, Никита Потураев и другие, передает «Страна.ua». В документе уточняется, что права нацменьшинств могут ограничиваться «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

Правительству делегируют полномочия по признанию населенного пункта таким, где «традиционно» проживают нацменьшинства или они составляют «значительную часть населения». Такие населенные пункты получат языковые послабления в том числе для общения с органами власти и при использовании топонимических названий. В таких населенных пунктах разрешат распространять рекламу на языке нацменьшинств, но такой рекламы должно быть не больше, чем на украинском.

Языковые послабления не коснутся русского языка. В документе уточняется, что они не распространяются на язык «государства-агрессора» даже спустя пять лет после отмены статуса. «Государством-агрессором» на Украине законодательно признана Россия.

Леонид Уварчев