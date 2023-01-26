МИД Венгрии обвинил власти Украины в «жесткой мобилизации» закарпатских венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время деловой поездки в Нью-Йорк заявил, что проживающие в Закарпатье венгры «жестко» призываются в украинскую армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Virginia Mayo / AP Петер Сийярто

Фото: Virginia Mayo / AP

Закарпатские венгры — одно из национальных меньшинств, проживающих на территории современной Украины.

«Не говоря уже о том, что кроме украинцев в этой войне гибнут и венгры, так как венгры, проживающие в Закарпатье, также призываются в украинскую армию. За последние несколько дней мы видели кадры того, как жестоко это иногда происходит»,— сказал он (цитата по Magyar Nemzet).

Ранее СМИ сообщали, что в Закарпатье, в районах, населенных венграми, вновь была объявлена мобилизация. Предположительно, в армию хотят набрать 10 тыс. человек, что связано с огромными потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром, сообщает Origo.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 25 февраля 2022 года всеобщую мобилизацию на Украине. В ноябре он попросил Верховную раду продлить всеобщую мобилизацию и военное положение.

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Мария Федотова