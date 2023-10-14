Минобороны сообщило о двух сбитых БПЛА над Краснодарским краем

Минобороны России сообщило, что около 7:10 мск средства ПВО уничтожили два беспилотника над акваторией Черного моря. БПЛА были сбиты вблизи побережья Краснодарского края, информации о разрушениях нет.

Военное ведомство регулярно отчитывается об отражении атак украинских беспилотников на российские регионы. В прошлый раз силы ПВО сбивали беспилотник в Краснодарском крае 1 октября. В тот же день в Смоленске средствами ПВО и РЭБ были уничтожены три БПЛА, никто не пострадал.

Лаура Кеффер