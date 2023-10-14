Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны сообщило о двух сбитых БПЛА над Краснодарским краем

Минобороны России сообщило, что около 7:10 мск средства ПВО уничтожили два беспилотника над акваторией Черного моря. БПЛА были сбиты вблизи побережья Краснодарского края, информации о разрушениях нет.

Военное ведомство регулярно отчитывается об отражении атак украинских беспилотников на российские регионы. В прошлый раз силы ПВО сбивали беспилотник в Краснодарском крае 1 октября. В тот же день в Смоленске средствами ПВО и РЭБ были уничтожены три БПЛА, никто не пострадал.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...