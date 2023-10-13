Республиканцы выдвинут Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей

Республиканская партия большинством голосов поддержала выдвижение Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей, передает Associated Press. Его поддерживал Дональд Трамп. Господин Джордан выступал против поддержки Украины.

Джиму Джордану 59 лет. Председатель юридического комитета Палаты представителей, один из основателей консервативной фракции в нижней палате Конгресса. Представляет четвертый избирательный округ штата Огайо.

Американские СМИ называют господина Джордана одним из ключевых союзников Дональда Трампа. В частности, республиканец поддерживает бывшего президента в судебных процессов. В начале октября господин Джордан заявил, что помощь Украине «не является приоритетом ни для него, ни для большинства американских избирателей».

Конгресс США остается парализованным с 4 октября. В этот день впервые в истории США был смещен с должности спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Решение было принято из-за решения крайне правых республиканцев.

Подробнее о кандидатах и причинах смены спикера — в материале «Ъ» «Хаос и ныне там».

Леонид Уварчев