Кандидат в спикеры Палаты представителей Джордан выступил против помощи Украине

Американский конгрессмен, представитель Республиканской партии Джим Джордан, который является одним из кандидатов на пост спикера Палаты представителей США, публично выступил против оказания финансовой помощи Украине.

В эфире телеканала CNN господин Джордан заявил, что помощь Киеву не является приоритетом ни для него, ни для большинства американских избирателей. «Я понимаю, что нам нужно будет надлежащим образом разрешить вопрос с ассигнованиями и попытаться сделать это в течение 41 дня. Очевидно, что самые серьезные проблемы для американцев — это кризисная ситуация на границе и уличная преступность. При этом помощь Украине к таким проблемам не относится, я выступают против выделения финансирования на эти цели»,— подчеркнул политик.

Господин Джордан уже направил своим коллегам по Палате представителей США официальное предложение поддержать его кандидатуру на должность председателя законодательного органа.

Пост спикера Палаты представителей стал вакантен 4 октября после того, как предыдущий председатель Кевин Маккарти был смещен с занимаемой должности. Временным спикером Палаты представителей США был избран конгрессмен-республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри, однако шансов получить этот пост на постоянной основе у него, по мнению собеседников CNN в американских политических кругах, практически нет.

Александр Кислов