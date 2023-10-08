Хаос и ныне там

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США изо всех сил пытаются как можно скорее выбрать нового спикера и тем самым подвести черту под одним из самых сложных периодов в истории законодательного органа. Подходящие на этот пост кандидатуры имеются — это в первую очередь лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скалис и глава юридического комитета палаты Джим Джордан. Но ни тому, ни другому достаточного числа голосов однопартийцев не гарантировано. Среди республиканцев сохраняются глубокие разногласия по бюджету, помощи Украине и внутренним правилам Палаты представителей. И хотя вспыхнувшая в Израиле война требует от Вашингтона, в том числе и от законодательной ветви власти, немедленной реакции, эксперты сомневаются, что предвыборная гонка за пост спикера может быть завершена на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джим Джордан

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джим Джордан

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

После того как небольшая группа республиканцев Палаты представителей предприняла исторический шаг, наказав своего собственного лидера Кевина Маккарти за сделку с демократами и отправив его в отставку, ситуация в Конгрессе лишь усугубилась — теперь законодателям по разные стороны баррикад приходится преодолевать последствия безвластия, а также бороться со всякого рода инсинуациями.

Так, в четверг поползли слухи о том, что на пост спикера может избраться не кто иной, как экс-президент Дональд Трамп, и это привело в ужас многих законодателей, особенно демократов. Сам господин Трамп охотно подогревал подобные слухи, заявляя, что, если того потребует единство партии, он готов временно стать спикером в нижней палате. Некоторые СМИ даже сообщили, что уже во вторник Дональд Трамп может прибыть для консультаций в Капитолий.

Однако с самого начала эксперты в области права успокаивали: бывший президент не может занимать этот пост в соответствии с существующими правилами, запрещающими любому лицу, которому предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, занимать руководящую должность в Палате представителей. Таким образом, для господина Трампа пришлось бы менять внутренние правила нижней палаты, а менять их без спикера практически невозможно. Поэтому идею пришлось отмести как нежизнеспособную.

Между тем фигура Дональда Трампа незримо витает над всем происходящим в Палате представителей. Оба сильнейших кандидата, объявивших о своих претензиях на молоток спикера — Стив Скалис и Джим Джордан,— имеют поддержку экс-президента и находятся с ним в прекрасных личных отношениях. Правда, у Стива Скалиса есть проблема — на днях у него диагностировали агрессивную форму рака крови, и сейчас он проходит интенсивное лечение. Республиканец Мэтт Гетц, который стал инициатором свержения прежнего спикера, заявлял, что, не задумываясь, поддержал бы кандидатуру 57-летнего господина Скалиса, если бы только не его диагноз. Тем не менее сам авторитетный республиканец верит в свои силы и активно собирает вокруг себя сторонников.

Вероятно, из-за таких же опасений и Дональд Трамп принял решение поддержать не его, а Джима Джордана — он даже обзванивал однопартийцев и просил их оказать тому поддержку, сообщает CNN.

Оба республиканца пока не могут набрать необходимое число голосов, отмечает телеканал со ссылкой на итоги совещаний, проходивших в Палате представителей на минувшей неделе. При этом простое большинство для кандидатов недостаточно.

Претенденту необходимо быть уверенным, что он заручился минимум 218 голосами республиканцев.

Еще один конгрессмен-республиканец — глава умеренной консервативной группы Палаты представителей Кевин Херн также рассматривает возможность участия в выборах. Его однопартийцы видят в качестве компромиссного кандидата, который мог бы заручиться голосами и правых, и центристов. Последние считают, что господа Джордан и Скалис слишком тяготеют к правому крылу, которое они винят в снятии Кевина Маккарти.

Поскольку многие республиканцы до сих пор возмущены тем, что произошло с бывшим спикером, заполучить их голоса не так-то просто. Спор идет не только по кандидатуре нового спикера, но и относительно того, стоит ли отменить правило, согласно которому вотум недоверия может быть вынесен главе палаты по запросу всего одного законодателя. Нового кризиса, подобного сегодняшнему, законодатели хотят избежать раз и навсегда.

Разногласия между республиканцами настолько серьезны, что им даже пришлось отменить назначенные на понедельник теледебаты на Fox News с участием Джима Джордана и Стива Скалиса, Кевин Херн отказался от них сразу. А потом и все решили обсуждать кандидатуры кулуарно, не вынося сор из избы.

В Палате представителей ожесточенно спорят и о том, как в отсутствие спикера решать надвигающиеся проблемы с бюджетом и помощью Украине, которой во временной резолюции, действующей до 17 ноября, не выделили ни цента. Неразбериха в Конгрессе становится серьезной проблемой и в свете ситуации в Израиле, которому законодатели очень хотели бы помочь, но не могут из-за отсутствия спикера.

По данным Politico, республиканцы-центристы в Палате представителей даже пытаются восстановить в должности Кевина Маккарти, и «множество законодателей-республиканцев сейчас обсуждают эти усилия». Один из республиканцев Палаты представителей, участвовавший в дискуссиях, заявил изданию: «Нам нужно немедленно вернуть Кевина».

Источники, знакомые с тем, что об этом думает сам господин Маккарти, сообщили, что он все «знает и благодарен» сторонникам инициативы, но сам для этого ничего не делает.

Однако инициаторы возвращения господина Маккарти надеются, что неотложность оказания помощи Израилю станет дополнительным рычагом давления на восьмерых республиканцев Палаты представителей, из-за которых прежний спикер лишился поста. Один из законодателей Республиканской партии в беседе с Politico выразил надежду «использовать этот момент, чтобы показать, насколько они были неправы».

Тем временем на фоне событий в Израиле Кевин Маккарти подверг критике администрацию Байдена за попытку сближения с Ираном. Он также отметил, что в сложившейся ситуации Палата представителей не способна продвигать важные законы в этом вопросе без спикера. «Палата ничего не может сделать, пока не выберет спикера, и я не знаю, произойдет ли это быстро»,— заявил он в интервью Fox News.

Между тем The Hill сообщает, что война в Израиле создает уникальную ситуацию: законодателям необходимо решать вопросы настолько срочно, что, возможно, придется расширять полномочия временно исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри.

Сейчас обсуждается возможность законодательного оформления ему доступа к участию в секретных брифингах в Белом доме.

Кроме того, члены Конгресса работают над тем, чтобы определить, будет ли временный спикер наравне с другими лидерами партийных фракций участвовать в закрытых встречах и дадут ли ему больше полномочий и доступов. Комитет Палаты представителей по разведке также обдумывает вопрос о назначении на следующую неделю секретного совещания по атакам на Израиль — при участии временного спикера.

К слову, Патрик Макгенри на днях проявил характер, потребовав от бывшего спикера палаты демократки Нэнси Пелоси освободить ее кабинет, чтобы, согласно официальной версии, занять его самому. Неформально же поговаривают, что так республиканец отомстил влиятельной конгрессвумен за то, что та не только не помогла Кевину Маккарти остаться на посту (притом что в свое время обещала это сделать), но даже и не принимала участия в голосовании по вотуму недоверия спикеру.

На выходных некоторые республиканцы призывали не менять правила, а просто ускорить переговоры, а всех разъехавшихся по своим штатам законодателей — вернуться в Капитолий, чтобы как можно скорее начать процесс согласования кандидатуры спикера и вопросов помощи Израилю. «В свете сегодняшних атак нам следует вернуться в Вашингтон и проголосовать за спикера как можно скорее. У нас всех был шанс обдумать две кандидатуры. Нация и мир нуждаются в поддержке Америки»,— написал в субботу член Палаты представителей Брэндон Уильямс в соцсети X.

Екатерина Мур, Вашингтон