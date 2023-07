Американские банки показали американские горки

Сегодня сразу три ведущих банка США — JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo — открыли сезон банковской отчетности за второй квартал. Аналитики опасались, что на их операциях негативно отразятся весенние проблемы в банковском секторе, приведшие к банкротству нескольких региональных банков. JP Morgan и Wells Fargo показали результаты, которые превысили прогнозы аналитиков, сообщив о росте прибыли на 67% и 57% соответственно. Citigroup же заявил о снижении квартальной прибыли на 36%, однако в целом его результаты тоже оказались лучше прогнозов.

Многие аналитики с нетерпением ожидали отчетности американских банков за второй квартал. В апреле—мае в США наблюдалась напряженная ситуация в сегменте региональных банков, что вызвало опасения за всю банковскую индустрию в целом. 1 мая Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) объявила о закрытии First Republic Bank, который перешел под внешнее управление FDIC, а затем передан банку JP Morgan Chase. По состоянию на 13 апреля 2023 года общий объем активов First Republic Bank составлял примерно $229,1 млрд, а общий объем депозитов — $103,9 млрд. First Republic Bank стал третьим американским банком, который обанкротился весной: в марте FDIC закрыла Signature Bank, тогда же обанкротился Silicon Valley Bank.

Сегодня JP Morgan сообщил, что его чистая прибыль за второй квартал составила $14,5 млрд. Это на 67% больше, чем годом ранее. Общая выручка достигла $41,3 млрд — это на 34% больше, чем во втором квартале предыдущего года.

Потребительские операции JP Morgan стали основными драйверами роста: расходы по кредитным картам выросли на 8%, баланс по автокредитам — на 16%.

Инвестиционные операции показали более скромные результаты: выручка увеличилась на 4%, прибыль — на 10%. Как отмечает The Wall Street Journal, сделка по спасению First Republic Bank дала банку дополнительную выручку в $2,7 млрд в лице новых клиентов, депозитов и кредитов, однако заставила его списать стоимость кредитов на $1,2 млрд из-за просроченных долгов клиентов обанкротившегося банка. После публикации квартального отчета акции JP Morgan выросли на 2,5%.

Банк Wells Fargo, традиционно активнее работающий в розничном секторе, также показал впечатляющие результаты, превысившие прогнозы аналитиков. Прибыль во втором квартале составила $4,94 млрд, что на 57% больше, чем годом ранее. В пересчете на акцию это составило $1,25, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $1,16. Выручка увеличилась на 20%, до $20,5 млрд, аналитики прогнозировали $20,1 млрд.

Впрочем, банк ощутил на себе нервозную обстановку апреля-мая — по итогам второго квартала объем депозитов сократился на 6%, а списания по плохим кредитам составили вдвое больше, чем годом ранее, $766 млн. С учетом такой ситуации банк выделил на списание плохих кредитов еще $949 млн.

«Мы находимся в самом начале цикла,— предупредил на презентации результатов финансовый директор Wells Fargo Майк Сантомассимо.— Такая ситуация может продолжаться еще довольно продолжительное время».

После публикации квартального отчета акции Wells Fargo выросли в цене на 3,5%.

Еще один американский банк из «большой шестерки» — Citigroup — сегодня показал заметно худшие результаты за второй квартал. Чистая прибыль составила $2,9 млрд, что на 36% меньше, чем годом ранее. При этом общая выручка сократилась всего на 1%, до $19,4%. Банк объяснил резкое снижение прибыли ростом издержек и обслуживания кредитов во втором квартале. Инвестбанковские операции Citigroup также пострадали от неопределенной ситуации на рынках и более осторожного поведения инвесторов и эмитентов. Выручка от операций Citi на рынках капитала упала на 13%, комиссионные от инвестбанковской деятельности — на 24%.

Инвестбанковские подразделения многих банков страдают от резкого снижения активности на рынках капитала, а также на рынке слияний и поглощений из-за неопределенности в мировой экономике. По данным Dealogic, мировой объем рынка слияний и поглощений в прошлом году упал на 37%, до $3,66 трлн. Годом ранее объем этого рынка достиг рекордных $5,9 трлн. По подсчетам Bloomberg, в первой половине этого года мировой объем M&A упал на 42%. В июне FT сообщала, что из-за сокращения количества сделок банки по всему миру получили в первой половине года всего $12,8 млрд комиссий и прочих гонораров за сделки — это на 35% меньше, чем годом раньше.

После публикации квартального отчета котировки Citigroup опустились на 1%.

Аналитики полагают, что столь незначительное снижение на фоне резкого падения прибыли может быть связано с тем, что рынок в целом ожидал от банка таких показателей, а по некоторым показателям Citigroup даже превзошел прогнозы. Опрошенные Refinitiv аналитики ждали от банка выручки $19,29 млрд, тогда как Citi получил $19,44 млрд. Прогноз по чистой прибыли в пересчете на акцию составлял $1,3, но банк заработал $1,33.

