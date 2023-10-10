Медленно и неровно

Рост глобальной экономики замедляется, постепенно снижается и средний уровень инфляции, фиксируют аналитики МВФ в обновленном макропрогнозе. Основные его изменения — более высокие темпы роста в США и более низкие в Китае и зоне евро. Ужесточение монетарной политики тем временем становится более ощутимым: сокращение сбережений не позволяет поддерживать высокие темпы роста потребления, ожидается снижение активности в услугах и в промышленности. Это скажется и на сырьевых ценах, на которые давит не только ослабление спроса, но и высокая ставка ФРС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cliff Owen / AP Фото: Cliff Owen / AP

Темпы роста мировой экономики замедлятся с 3,5% до 3% в этом году и 2,9% в следующем, говорит обновленный прогноз МВФ. В развитых странах темпы роста снизятся с 2,6% по итогам 2022 года до 1,5% в 2023-м и 1,4% в 2024-м, в развивающихся же рост будет стабильным (на уровне 4%), несмотря на замедление экономики КНР (с 5% роста в этом до 4,2% в 2024 году). Улучшен прогноз в первую очередь США (рост на 2,1% и 1,5% соответственно), тогда как в зоне евро он составит 0,7% и 1,2%.

По России оценка улучшена на этот год — до 2,2% (плюс 0,7 процентного пункта) и снижена на следующий на 0,2 п. п.— до 1,1%.

Во втором квартале рост мировой экономики составил 3,4% год к году — это выше прежних прогнозов. Однако затем потребительская активность стала падать: сбережения, накопленные во время пандемии, поддерживали потребление, несмотря на рост ставок, но их уровень уже снизился. Близок к исчерпанию и эффект от восстановления туризма, что окажет давление на сферу услуг. В промышленности же продолжается спад: снижаются не только объемы промпроизводства, но и капвложения, и объемы международной торговли товарами.

Частично глобальное замедление связано и с ужесточением монетарной политики во многих странах. Ставки будут выше нейтральных (не стимулирующих и не ограничивающих экономическую активность) вплоть до 2025 года, ждут в МВФ. Эффект уже проявляется в снижении инвестактивности и ценах на жилье. В Китае же, где ДКП, напротив, умеренно смягчается, замедление роста с 8,9% в первом квартале до 4% во втором (годовая оценка с учетом сезонности) связано с ослаблением внешнего и внутреннего спроса (в том числе вследствие кризиса на рынке недвижимости). Снижение активности и цен на энергию и продовольствие даже привело к дефляции — по итогам квартала цены снизились на 0,2% г/г. Наибольшее влияние замедление роста в КНР оказывает на соседние страны и поставщиков сырья.

Глобальная инфляция также снижается — с пика во втором квартале 2022 года более чем вдвое, с 11,6% до 5,3%.

До пандемии (в 2017–2019 годах) рост цен в среднем составлял 3,5%. Однако в отличие от Китая, инфляция в развитых странах все еще высока: в зоне евро квартальный рост цен составил 2,8%, в США — 2,7%. За вычетом же цен на энергию и продовольствие базовая инфляция в среднем снизилась с 8,5% до 4,9% (до пандемии она составляла 2,8%). Квартальный прирост базовой инфляции был минимальным в Китае (0,3%) и максимальным в зоне евро (4,6%) и США (4,7%). Давление на базовую инфляцию связано с состоянием рынков труда и переносом предыдущих шоков (в том числе связанных с ограничениями на стороне предложения, а также ростом цен на энергию), поясняют в МВФ.

В фонде указывают и на неопределенность динамики сырьевых цен: сейчас фьючерсы на нефть предусматривают снижение цен в 2023 году на 16,5% (в среднем — до $80,5 за баррель), балансировке рынка помогает рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК. Саудовская Аравия и Россия же добровольно ограничивают свои поставки. В МЭА прогнозируют, что это приведет к превышению спроса над предложением во втором полугодии, но ослабление глобальной активности в целом должно оказывать понижательное давление на цены, как и рост ставок ФРС. Из-за того что расчеты по сырьевым поставкам, как правило, ведутся в долларах США, повышение ставки на десять базисных пунктов эквивалентно снижению цен на нефть на 2%, подсчитали в МВФ. С учетом других видов сырья такое повышение ставки ведет к снижению инфляции в США и за рубежом в среднем на 0,05% в течение полугода.

Татьяна Едовина